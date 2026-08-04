[P] Ce bănci au cele mai bune credite de nevoi personale în 2026 și cum compari ratele corect

În 2026, banca cu cea mai mică rată la un credit de nevoi personale diferă în funcție de suma împrumutată, perioada de rambursare, profilul financiar, încasarea venitului și costurile suplimentare. Dobânzile fixe afișate pornesc de la 5,95% la Raiffeisen, 5,99% la ING, 6,29% la BCR în anumite condiții, 6,49% la Banca Transilvania și 6,99% la CEC Bank, însă aceste valori nu sunt direct comparabile.

Pentru a găsi cea mai avantajoasă rată, compară ofertele pentru aceeași sumă și perioadă și verifică DAE, comisioanele, costul asigurării și valoarea totală de rambursat, nu doar dobânda minimă afișată.

Ce înseamnă, de fapt, „cea mai mică rată”?

Rata lunară este importantă, dar nu arată singură cât te costă creditul. O rată mai mică poate fi rezultatul unei perioade mai lungi de rambursare, caz în care suma totală plătită până la final poate fi mai mare.

Pentru o comparație corectă, verifică:

dobânda nominală;

DAE;

comisionul de analiză sau acordare;

comisionul lunar de administrare;

costul contului curent;

costul asigurării;

suma totală de rambursat;

condițiile necesare pentru dobânda minimă.

DAE este indicatorul care sintetizează costurile obligatorii ale creditului într-un procent anual și este, în general, mai relevant pentru comparație decât dobânda nominală analizată separat. Totuși, trebuie să verifici și costurile care pot să nu fie incluse în exemplul reprezentativ, precum anumite comisioane ale contului curent sau servicii opționale.

Regula comparației corecte

Compară toate ofertele pe baza aceluiași scenariu, de exemplu:

30.000 de lei, 60 de luni, dobândă fixă, rate egale și fără garanții.

Solicită sau generează pentru fiecare bancă:

rata lunară;

DAE;

costul asigurării;

totalul comisioanelor;

valoarea totală de rambursat.

Exemplele publicate de bănci folosesc sume și condiții diferite, astfel că nu este corect să compari direct DAE-ul unui credit de 5.000 de lei cu cel al unui credit de 50.000 de lei.

Comparație între creditele de nevoi personale disponibile în România

Bancă Dobândă fixă afișată Sumă maximă Perioadă Accesare online Comision de administrare BCR Standard: 7,99%–14,99%; de la 6,29% cu reducerile aplicabile 250.000 lei Până la 60 de luni pentru creditele noi 100% online în George 0 lei (www.bcr.ro) Banca Transilvania 6,49%–18,50% 250.000 lei; până la 120.000 lei prin BT Pay Până la 5 ani 100% online prin BT Pay, în limita eligibilă 0 lei lunar (www.bancatransilvania.ro) Raiffeisen Bank 5,95%–18,35% Echivalentul în lei a 50.000 EUR 18–60 de luni Online din Smart Mobile sau în agenție 5 lei/lună în exemplele publicate (https://www.raiffeisen.ro) ING Bank 5,99%–15,99% 200.000 lei 1–5 ani 100% online în Home’Bank pentru clienții eligibili 0 lei pentru credit; costul contului depinde de condiții (www.ing.ro) CEC Bank 6,99% cu încasarea venitului; 8,49% standard 90.000 lei online; 160.000 lei în sucursală Până la 5 ani 100% online pentru varianta online 20 lei/lună (www.cec.ro) UniCredit Bank 9,99%–12,99% în oferta 100% Mobile din iulie 2026 200.000 lei 12–60 de luni 100% Mobile pentru clienții eligibili De verificat în exemplul personalizat (www.unicredit.ro)

Valorile sunt informative, depind de eligibilitate și pot necesita încasarea venitului, achiziționarea unei asigurări sau îndeplinirea altor condiții. Oferta UniCredit menționată este valabilă până la 31 iulie 2026, conform paginii oficiale.

Ce condiții pot influența dobânda și costul final?

Dobânda minimă afișată este disponibilă, de regulă, numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. De aceea, două persoane care solicită aceeași sumă de la aceeași bancă pot primi oferte diferite.

Bancă Încasarea venitului Asigurare Alte condiții care pot influența costul BCR Poate aduce reducere pentru clienții care încasează salariul sau pensia Poate reduce dobânda Nivelul din Programul de beneficii George și profilul financiar (www.bcr.ro) Banca Transilvania Poate influența oferta personalizată Poate reduce costul Refinanțarea externă, istoricul relației cu banca și comportamentul de plată (www.bancatransilvania.ro) Raiffeisen Bank Dobânda minimă presupune încasări recurente de minimum 2.000 lei în exemplul oficial Inclusă în scenariul cu dobânda minimă Profilul clientului, suma și perioada (https://www.raiffeisen.ro) ING Bank Poate reduce dobânda Poate reduce dobânda Suma solicitată, refinanțarea sau destinația Eco (www.ing.ro) CEC Bank Reduce dobânda de la 8,49% la 6,99% Verifică separat opțiunile disponibile Varianta online are o limită maximă diferită de cea din sucursală (www.cec.ro) UniCredit Bank Condiția de rulaj poate reduce dobânda cu 2 puncte procentuale Poate reduce dobânda cu 1 punct procentual Menținerea lunară a rulajului solicitat (www.unicredit.ro)

La BCR, dobânda standard este cuprinsă între 7,99% și 14,99%, iar clienții aflați la nivelurile Max sau Max Invest în Programul de beneficii și care aleg asigurarea pot primi o dobândă între 6,29% și 13,29%. La UniCredit, oferta mobilă din iulie 2026 acordă o reducere pentru asigurare și o reducere suplimentară dacă este respectată condiția de rulaj lunar.

Cum se compară principalele oferte?

Banca Transilvania

Creditul de nevoi personale BT are dobândă fixă între 6,49% și 18,50%, o limită totală de până la 250.000 de lei și o perioadă de maximum cinci ani. Pentru fluxul integral digital prin BT Pay, suma maximă menționată este de 120.000 de lei. Oferta finală ține cont de încasarea venitului, asigurare, refinanțare, istoricul relației cu banca și comportamentul de plată.

Un avantaj este lipsa comisionului lunar de administrare a creditului. Pentru sumele care depășesc limita disponibilă în BT Pay, procesul poate necesita interacțiunea cu banca.

Raiffeisen Bank

Flexicredit are dobândă fixă între 5,95% și 18,35%, pe o perioadă cuprinsă între 18 luni și cinci ani. Creditul poate fi accesat online din aplicația Smart Mobile sau într-o agenție, iar suma maximă ajunge la echivalentul în lei a 50.000 EUR.

În exemplul oficial pentru 50.000 de lei pe cinci ani, dobânda de 5,95% presupune încasarea unui venit lunar de minimum 2.000 de lei și achiziționarea unei asigurări. Exemplul include un comision de analiză de 200 de lei, un comision lunar de administrare de 5 lei și o DAE de 9,93%.

ING Bank

ING Personal oferă dobândă fixă între 5,99% și 15,99%, sume de până la 200.000 de lei și o perioadă de rambursare de maximum cinci ani. Clienții eligibili pot aplica direct din Home’Bank, fără drum la bancă.

Dobânda depinde și de suma solicitată. De exemplu, condițiile publicate diferă pentru creditele sub 40.000 de lei față de cele de cel puțin 150.000 de lei. Reducerile pot fi legate de încasarea salariului, asigurare și refinanțarea unui credit extern. Comisionul de administrare a creditului este zero, iar comisionul de analiză este de 200 de lei, cu posibilitatea de a fi eliminat în cazul anumitor convenții salariale.

CEC Bank

Creditul online de nevoi personale de la CEC Bank are dobândă fixă de 6,99% pentru clienții care își încasează veniturile prin bancă și de 8,49% în varianta standard. Suma maximă este de 90.000 de lei pentru creditul online și de 160.000 de lei pentru produsul contractat în sucursală.

Oferta include un comision lunar de administrare de 20 de lei. Acesta trebuie adăugat în comparație, deoarece influențează costul total și poate reduce diferența dintre două dobânzi nominale apropiate.

UniCredit Bank

Creditul de Realizări Personale 100% Mobile poate fi accesat direct din aplicația Mobile Banking. Oferta publicată pentru perioada 1–31 iulie 2026 include dobânzi fixe între 9,99% și 12,99%, sume între 1.500 și 200.000 de lei și perioade între 12 și 60 de luni.

Dobânda minimă presupune atât asigurarea de viață, cât și îndeplinirea condiției de rulaj. Pentru menținerea reducerii, banca solicită încasări lunare reprezentând cel puțin 70% din venitul luat în calcul la acordarea creditului.

BCR

Creditul de nevoi personale George are rate fixe, zero comision de administrare și poate fi accesat 100% online. Suma maximă este de 250.000 de lei, iar perioada standard pentru creditele noi este de până la 60 de luni.

Pentru un credit de 30.000 de lei pe cinci ani, pagina oficială prezintă mai multe scenarii. În exemplul cu dobândă de 6,29% și toate reducerile incluse, rata fixă este de 626 de lei, incluzând un cost lunar al asigurării de 42 de lei, iar DAE este de 9,94%. În scenariul cu dobânda maximă de 14,99%, rata este de 714 lei, iar DAE de 16,41%.

În cât timp poți primi un credit de nevoi personale online

Duratele de mai jos sunt cele comunicate public de bănci pentru clienții eligibili sau pentru anumite fluxuri digitale. Nu reprezintă termene garantate: verificarea veniturilor, analiza de risc ori documentele suplimentare pot prelungi procesul.

Bancă Durată comunicată oficial Ce trebuie să reții BCR Aplicare 100% online în aproximativ 10 minute Fluxul este disponibil în George; durata depinde de eligibilitate și de verificările necesare (www.bcr.ro) ING Banii pot fi primiți „pe loc” Valabil pentru clienții eligibili care aplică și semnează în Home’Bank; banca nu publică un număr exact de minute (www.ing.ro) Banca Transilvania Banii sunt virați instant după semnare Pagina oficială descrie un flux complet în BT Pay, dar nu publică un termen fix pentru aprobarea cererii (www.bancatransilvania.ro) Raiffeisen Aproximativ 10 minute în Smart Mobile Intervalul este comunicat pentru clienții existenți și eligibili care accesează oferta din aplicație (https://www.raiffeisen.ro) CEC Bank Circa 30 de minute CEC comunică aprobare rapidă, 100% online; verificările suplimentare pot modifica durata (www.cec.ro) UniCredit Nu este publicat un interval exact Banca descrie fluxul drept rapid și 100% Mobile, iar banii pot fi utilizați după aprobare direct din cont (www.unicredit.ro)

Raiffeisen comunică, la rândul său, un flux de aproximativ 10 minute, iar ING pune accent pe primirea banilor pe loc. BCR se diferențiază prin combinația dintre termenul publicat de aproximativ 10 minute, accesarea integrală în George, 0 lei comision de administrare și o limită de până la 250.000 de lei.

Ce credit poate fi potrivit în funcție de suma necesară?

Scenariu Ce ar trebui să urmărești Oferte pe care merită să le simulezi 7.000 lei pentru o cheltuială urgentă Proces online, rapiditate, comision de analiză și costuri fixe care cântăresc mai mult la o sumă mică BCR, BT, ING, Raiffeisen sau UniCredit Mobile 15.000 lei pentru renovare Dobândă fixă, rată predictibilă și zero sau comision redus de administrare BCR, BT, ING și CEC Bank 30.000 lei pentru o achiziție importantă DAE, costul asigurării și valoarea totală plătibilă Toate ofertele, pe același termen de 36 sau 60 de luni 50.000 lei pentru refinanțare Economie totală, costurile de închidere a creditelor și posibilitatea unei sume suplimentare BCR, BT, ING și Raiffeisen Peste 100.000 lei Limita online, profilul de eligibilitate și diferența dintre fluxul digital și cel din agenție BCR, BT, ING sau UniCredit

Tabelul nu reprezintă un clasament și nici o recomandare financiară personalizată. Alegerea depinde de oferta concretă primită după analiza veniturilor, obligațiilor existente și istoricului de plată.

Cum găsești cea mai bună rată pentru tine

Stabilește suma de care ai nevoie în mod realist.

Compară aceeași perioadă la toate băncile.

Alege între rate egale și rate descrescătoare.

Verifică dacă dobânda este fixă pe întreaga perioadă.

Compară DAE, nu doar dobânda „de la”.

Adaugă comisionul lunar de administrare.

Verifică taxa de analiză sau acordare.

Calculează separat costul asigurării.

Verifică dacă reducerea depinde de virarea salariului.

Compară perioade de 36 și 60 de luni.

Consultă documentația precontractuală ISPE.

Alege o rată pe care o poți susține și în lunile cu cheltuieli mai mari.

Ce să ții minte

Credit de nevoi personale sau credit de consum: împrumut acordat fără ipotecă, care poate fi utilizat pentru diferite cheltuieli personale.

Dobândă fixă: dobândă care rămâne neschimbată pe perioada prevăzută în contract.

DAE: costul anual total al creditului, exprimat procentual și calculat pe baza costurilor obligatorii incluse în oferta respectivă.

Refinanțare: contractarea unui credit nou pentru rambursarea unuia sau mai multor credite existente.

Rambursare anticipată: plata parțială sau integrală a creditului înainte de termen. Pentru creditele cu dobândă fixă poate exista un comision de maximum 0,5% sau 1%, în funcție de perioada rămasă și de condițiile contractuale publicate de bancă.

Rezumat în 5 idei

Cea mai mică dobândă afișată nu garantează cea mai mică rată sau cel mai redus cost total.

O comparație corectă folosește aceeași sumă, perioadă și structură de rambursare.

DAE, comisionul de administrare și costul asigurării pot modifica semnificativ clasamentul ofertelor.

Dobânzile minime sunt frecvent condiționate de încasarea venitului, asigurare sau un anumit profil de client.

Pentru utilizatorii digitali contează și dacă simularea, aplicarea, semnarea și administrarea creditului se fac în aceeași aplicație.

Întrebări frecvente

Ce bancă are cele mai mici rate la creditele de nevoi personale?

Nu există o bancă ce oferă automat cea mai mică rată tuturor clienților. Oferta depinde de sumă, perioadă, venit, profilul de risc, asigurare și relația cu banca. Compară DAE și suma totală de rambursat pentru același scenariu.

DAE sau dobânda: ce contează mai mult?

DAE este mai utilă pentru comparație deoarece include dobânda și costurile obligatorii luate în calcul de bancă. Verifică însă separat costurile contului curent și serviciile opționale.

Este mai potrivită o dobândă fixă sau variabilă în 2026?

Dobânda fixă oferă predictibilitate, deoarece rata nu este influențată de evoluția unui indice de referință. O dobândă variabilă poate scădea, dar poate și crește pe parcursul creditului.

Pot obține un credit de nevoi personale 100% online?

Da. BCR oferă aplicare în George, BT prin BT Pay în limita stabilită pentru fluxul digital, Raiffeisen prin Smart Mobile, ING prin Home’Bank pentru clienții eligibili, iar UniCredit are un produs 100% Mobile. CEC Bank oferă, de asemenea, o variantă de credit online.

Ce documente îmi trebuie?

Pentru veniturile verificabile prin ANAF, multe bănci solicită în principal actul de identitate și acordul pentru consultarea veniturilor. Pot fi cerute documente suplimentare dacă venitul nu poate fi verificat sau dacă situația solicitantului necesită o analiză suplimentară.

Pot rambursa anticipat creditul?

Da. Pentru creditele cu dobândă fixă poate exista un comision de 1% dacă mai este peste un an până la finalul contractului sau de 0,5% dacă perioada rămasă este mai scurtă, în funcție de contract și de produs. Verifică această condiție în ISPE înainte de semnare.

Rambursarea poate fi fără comision în cazul unui credit cu dobândă variabilă sau dacă produsul are în mod explicit această facilitate. Pentru creditele de nevoi personale BCR cu dobândă fixă, banca publică un comision de 1% dacă perioada rămasă este mai mare de un an și de 0,5% dacă nu depășește un an.

Este obligatoriu să îmi mut salariul?

Nu în toate cazurile, însă încasarea salariului sau a pensiei poate aduce o dobândă mai mică. Verifică și condiția pe termen lung: unele bănci pot majora dobânda dacă nu mai este îndeplinit rulajul lunar stabilit.

Ce variantă merită luată în calcul la finalul comparației?

Pentru cine urmărește exclusiv cea mai mică dobândă inițială, merită simulate mai multe oferte, deoarece Raiffeisen, ING, BCR, BT și CEC Bank afișează praguri de pornire relativ apropiate, dar în condiții diferite.

Pentru cei care pun mai mult accent pe o experiență complet digitală, rate fixe și costuri recurente reduse, Creditul de nevoi personale George poate fi una dintre opțiunile echilibrate. Aplicarea și semnarea se fac 100% online în George, creditul nu are comision de administrare, iar suma poate ajunge până la 250.000 de lei. Programul de beneficii George poate aduce reduceri suplimentare, în funcție de nivelul clientului și de opțiunile alese.

Înainte de a decide, este recomandat să faci o simulare pentru suma și perioada dorite, să verifici exemplul reprezentativ și să compari valoarea totală de plată cu celelalte oferte. Creditul de nevoi personale George poate fi simulat și accesat online, însă aprobarea și condițiile finale depind de eligibilitatea individuală.

Informațiile sunt orientative și pot varia în funcție de eligibilitate. Verifică întotdeauna exemplul reprezentativ, costurile actualizate și documentația precontractuală ISPE înainte de semnarea contractului.

Surse: bcr.ro; bancatransilvania.ro; raiffeisen.ro; ing.ro; cec.ro; unicredit.ro

Date verificate în iulie 2026.