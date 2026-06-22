[P] Ce faci după un accident rutier în România: ghid complet pas cu pas pentru depunerea daunei RCA

Ce faci după un accident rutier în România: ghid complet pas cu pas pentru depunerea daunei RCA | Sursa foto - unsplash.com

Accidentele rutiere se produc în câteva secunde, dar consecințele lor administrative pot dura săptămâni. Mulți șoferi români știu că există o procedură de urmat după un accident, dar nu cunosc exact pașii, termenele legale sau documentele necesare. O greșeală în această procedură poate întârzia sau chiar compromite despăgubirea. Acest ghid explică pas cu pas ce trebuie să faci imediat după un accident, cum funcționează dosarul de daună RCA și ce drepturi ai ca victimă sau ca șofer vinovat. Datele și procedurile descrise sunt valabile în România în 2026 și se bazează pe cadrul legal reglementat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și pe experiența acumulată de Pint.ro, cea mai de încredere platformă de asigurări online din România, activă din 2006.

Pasul 1: Imediat după accident — ce faci în primele minute

Primele minute după un accident sunt esențiale atât pentru siguranța ta, cât și pentru procedura administrativă care urmează.

Oprește vehiculul și asigură zona — pornește luminile de avarie și, dacă ai triunghi reflectorizant, plasează-l la cel puțin 30 de metri în spatele mașinii

— pornește luminile de avarie și, dacă ai triunghi reflectorizant, plasează-l la cel puțin 30 de metri în spatele mașinii Verifică dacă există victime — dacă cineva este rănit, sună imediat la 112. Prezența victimelor face obligatorie chemarea poliției

— dacă cineva este rănit, sună imediat la 112. Prezența victimelor face obligatorie chemarea poliției Nu muta vehiculele înainte de constatare, dacă nu este absolut necesar pentru siguranța traficului

înainte de constatare, dacă nu este absolut necesar pentru siguranța traficului Fotografiază tot — poziția vehiculelor, daunele vizibile, plăcuțele de înmatriculare, starea drumului, semnele de circulație din zonă. Cu cât mai multe fotografii, cu atât mai bine

— poziția vehiculelor, daunele vizibile, plăcuțele de înmatriculare, starea drumului, semnele de circulație din zonă. Cu cât mai multe fotografii, cu atât mai bine Schimbă datele de contact cu ceilalți șoferi implicați — nume, număr de telefon, număr poliță RCA, asigurător

Pasul 2: Constatarea — amiabilă sau prin poliție?

Există două modalități de constatare a unui accident rutier în România, în funcție de gravitatea acestuia:

Constatarea amiabilă — pentru accidente fără victime și daune minore

Dacă accidentul implică doar daune materiale, fără victime, și ambii șoferi sunt de acord cu vinovăția, se poate completa formularul de constatare amiabilă — un document standardizat, disponibil la orice asigurător sau broker de asigurări.

Formularul trebuie completat cu atenție, în două exemplare — câte unul pentru fiecare șofer. El conține:

Datele personale și de contact ale ambilor șoferi

Datele vehiculelor implicate și ale polițelor RCA

Schița accidentului — o reprezentare grafică simplă a poziției vehiculelor

Descrierea circumstanțelor și declarația de vinovăție

Semnăturile ambilor șoferi

Formularul de constatare amiabilă poate fi completat atât fizic — pe hârtie, cu ambele semnături la fața locului — cât și electronic, prin aplicațiile dedicate disponibile în România. Varianta fizică rămâne mai simplă și mai răspândită în practică, mai ales în situații de stres imediat după accident. Cel mai important aspect este ca schița și descrierea să reflecte corect modul în care s-a produs accidentul — acestea vor fi baza dosarului de daună. Odată semnat de ambele părți, documentul nu mai poate fi contestat unilateral.

Constatarea prin poliție — obligatorie în anumite situații

Chemarea poliției este obligatorie prin lege în următoarele situații:

Există persoane rănite sau decedate

Unul dintre șoferi se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise

Unul dintre vehicule nu are RCA valabil

Există dispute cu privire la vinovăție și șoferii nu se pot înțelege amiabil

Sunt implicate mai mult de două vehicule

Sunt afectate bunuri publice — stâlpi, semafoare, garduri, clădiri

Procesul-verbal al poliției este documentul oficial care stabilește vinovăția și va sta la baza dosarului de daună la asigurător.

Pasul 3: Notificarea asigurătorului — termenul legal de 48 de ore

Unul dintre cele mai importante aspecte pe care mulți șoferi nu îl cunosc: asigurătorul trebuie notificat în maximum 48 de ore de la producerea accidentului. Acest termen este prevăzut în condițiile generale ale polițelor RCA și nerespectarea lui poate complica sau întârzia soluționarea dosarului.

Notificarea se poate face:

Telefonic, la numărul de asistență al asigurătorului — disponibil pe poliță și pe site-ul companiei

Online, prin portalul asigurătorului, dacă acesta oferă această facilitate

Fizic, la sediul sau agenția asigurătorului

La notificare, asigurătorul va solicita datele de bază: numărul poliței, data și locul accidentului, datele celeilalte mașini implicate. Dosarul propriu-zis va fi deschis ulterior, cu documentele complete.

Pasul 4: Deschiderea dosarului de daună

Dosarul de daună se deschide la asigurătorul șoferului vinovat — nu la propriul asigurător al victimei. RCA acoperă daunele produse altora, deci victima se adresează asigurătorului celuilalt șofer.

Documentele necesare pentru deschiderea dosarului sunt:

Formularul de constatare amiabilă sau procesul-verbal al poliției

Fotografiile realizate la locul accidentului

Copia poliței RCA a șoferului vinovat

Actele de identitate ale șoferului și documentele vehiculului avariat

Dovada proprietății vehiculului avariat

Asigurătorul va programa inspecția vehiculului avariat — fizic, la un service agreat, sau prin evaluare foto pentru daune minore. Pe baza inspecției se stabilește valoarea despăgubirii.

Pasul 5: Evaluarea daunelor și despăgubirea

Piața asigurărilor din România este reglementată de ASF în ceea ce privește termenele de soluționare a dosarelor de daună. Asigurătorii au obligația legală de a soluționa dosarele în termene clare, iar nerespectarea acestora poate fi reclamată la ASF.

Există diferențe între asigurători în privința vitezei de soluționare și a calității serviciului de daune — unii procesează dosarele mai rapid, alții mai lent. Aceste diferențe nu sunt vizibile la cumpărarea poliței, dar se resimt puternic în momentul în care ai nevoie de despăgubire. De aceea, reputația unui asigurător în ceea ce privește lichidarea daunelor este un criteriu important — nu doar prețul.

Despăgubirea se poate face în două moduri:

Reparație în natură — vehiculul avariat este reparat la un service agreat de asigurător

— vehiculul avariat este reparat la un service agreat de asigurător Despăgubire în bani — asigurătorul plătește contravaloarea reparațiilor, iar proprietarul alege service-ul

Pasul 6: Ce faci dacă nu ești de acord cu despăgubirea oferită

Dacă suma oferită de asigurător nu acoperă daunele reale, ai mai multe opțiuni:

Contestație la asigurător — prezintă documente suplimentare (deviz de la un service independent, evaluare proprie) și solicită revizuirea ofertei

— prezintă documente suplimentare (deviz de la un service independent, evaluare proprie) și solicită revizuirea ofertei Reclamație la ASF — Autoritatea de Supraveghere Financiară primește și soluționează plângerile legate de modul în care asigurătorii gestionează dosarele de daună

— Autoritatea de Supraveghere Financiară primește și soluționează plângerile legate de modul în care asigurătorii gestionează dosarele de daună Acțiune în instanță — ultima variantă, mai costisitoare și mai lentă, dar disponibilă dacă celelalte nu au dat rezultate

Decontarea directă — o opțiune disponibilă în România

Dacă ești victima unui accident produs din vina altui șofer, ai posibilitatea să optezi pentru decontarea directă— adică să depui dosarul de daună la propriul tău asigurător, nu la asigurătorul șoferului vinovat. Aceasta este o facilitate care simplifică procedura pentru victimă, eliminând nevoia de a interacționa cu asigurătorul celuilalt șofer.

Decontarea directă este valabilă cu două condiții importante: se aplică doar în România — nu funcționează pentru accidente produse în străinătate — și acoperă exclusiv daunele materiale, nu și vătămările corporale. Pentru daune corporale, procedura rămâne cea clasică, prin asigurătorul șoferului vinovat.

Situații speciale

Șoferul vinovat nu are RCA valabil

Dacă șoferul care a produs accidentul nu are RCA valabil, victima nu rămâne fără despăgubire. Aceasta se poate adresa Fondului de Garantare a Asiguraților, care acoperă daunele produse de șoferii neasigurați. Ulterior, Fondul se recuperează de la șoferul vinovat.

Accidentul s-a produs în afara României

RCA românesc este valabil în toate țările din Spațiul Economic European și în țările semnatare ale Convenției Carte Verde. În caz de accident în străinătate, procedura este similară, dar implică și Biroul Național al Asigurătorilor din țara respectivă ca intermediar.

Accidentul cu animale sau obstacole pe carosabil

Dacă accidentul este produs de un animal sau un obstacol pe carosabil (fără un alt vehicul implicat), RCA nu acoperă propriile daune. Aceste situații sunt acoperite de CASCO, dacă există o astfel de poliță.

De ce contează RCA-ul pe care îl alegi înainte de accident

Un accident scoate la lumină diferențele reale dintre asigurători — nu prețul, ci calitatea serviciului de daune. Un asigurător care soluționează rapid și corect dosarele face o diferență enormă față de unul care tergiversează sau contestă valoarea daunelor.

Tocmai de aceea, alegerea RCA nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe preț. Compararea ofertelor — disponibilă în timp real pe Pint.ro, cea mai de încredere platformă de asigurări online din România, activă din 2006 — îți permite să vezi toate opțiunile disponibile și să iei o decizie informată, nu doar pe baza primei cele mai mici.

Iar dacă ești victima unui accident produs de un alt șofer, drepturile tale sunt clare și reglementate — indiferent de asigurătorul celui vinovat. Procedura există, termenele sunt stabilite prin lege, iar ASF veghează la respectarea lor. Cel mai important lucru rămâne să urmezi pașii corecți imediat după accident și să notifici asigurătorul în termenul legal de 48 de ore.

Înainte de orice accident, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să ai o poliță RCA valabilă, aleasă după o comparare completă a tuturor ofertelor disponibile pe piață.

Informațiile din acest articol au caracter general și educativ, bazate pe cadrul legal și procedurile în vigoare în România în 2026. Pentru detalii exacte privind condițiile poliței tale, consultați documentele contractuale ale asigurătorului ales. În caz de accident, contactați imediat asigurătorul pentru a beneficia de asistența specifică poliței dvs.