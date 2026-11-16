[P] Cum arată topul favoritelor în Liga 1 la finalul turului – cotele la trofeu

După 15 etape desfășurate în actualul sezon regular, 3 echipe se poziționează ca favorite la cucerirea trofeului în primul eșalon fotbalistic din țara noastră. Liderul clasamentului este echipa campioană, Universitatea Craiova, cu 33 de puncte, aflată la egalitate cu formația ce ocupă locul secund – Dinamo București. Podiumul este completat de Rapid București, cu 31 de puncte.

Pentru o imagine mai clară asupra șanselor la titlu în sezonul 2026 – 2027 al Ligii 1 la fotbal masculin, cotele afișate de agențiile de pariuri online reprezintă un instrument cât se poate de relevant.

Cotele antepost afișate, la finalul turului, de casa de pariuri sportive Don Casino (L1234101W001500 ONJN, 18+) arată astfel:

Universitatea Craiova – cotă 1.90 Dinamo București – cotă 4.00 Rapid București – cotă 5.00 Universitatea Cluj – cotă 10.00 FCSB – cotă 10.50 CFR Cluj – cotă 55.00 Farul Constanța – cotă 100.00 Petrolul Ploiești – cotă 475.00

Demn de subliniat este faptul că primele două candidate la trofeu au cote destul de diferite, deși au același număr de puncte după primele 15 etape. O astfel de diferență poate fi explicată prin performanța constantă demonstrată de formația din Oltenia în ultimul interval mai mare de timp – de la evoluțiile în cupele europene, la câștigarea trofeului în sezonul anterior.

Totuși, o asemenea perspectivă este în opoziție cu rezultatul din meciul direct, consemnat în etapa a doua: meci câștigat de bucureșteni cu scorul de 5-1.

Un nou sezon cu așteptări mari pentru Rapid

Echipa din Giulești a avut un parcurs alternant în turul de campionat, reușind să acumuleze multe puncte în ciuda faptului că a pierdut duelurile de orgoliu cu Dinamo (0-1) și cu FCSB (1-4), iar cu Universitatea Craiova a terminat la egalitate (1-1). La pariuri online, cota 5.00 exprimă presupusele șanse ale Rapidului de a termina actualul sezon pe locul 1.

Universitatea Cluj și FCSB au ambiții mari

La fel ca în edițiile precedente de campionat, Universitatea Cluj și FCSB luptă pentru titlu sau cel puțin pentru un loc care să asigure calificarea într-o competiție europeană. Momentan, clujenii au convins doar parțial, fiind poziționați pe locul 5 în clasamentul Ligii 1, cu 26 de puncte. Echipa este întrecută de Petrolul (locul 4, cu un punct în plus), care are însă cotă imensă pentru ipoteza în care devine campioană – 475.00.

La fel ca în sezonul 2025-2026, FCSB a început slab campionatul. La momentul actual, ocupă locul 8 în ierarhie, cu 21 de puncte – insuficient pentru simplul acces în play-off. Totuși, cota sa este 10.50, bazată probabil pe puterea financiară a clubului și pe valoarea individuală a jucătorilor. Nu este exclus ca formația să accelereze în retur și să își surprindă plăcut fanii, așa cum a mai făcut de-a lungul timpului.

Alte echipe pe care se poate paria cu privire la șansele de câștig a trofeului Ligii 1 sunt CFR Cluj și Farul Constanța. Ambele au realizat performanțe notabile în trecut, însă în ultima perioadă au înregistrat numeroase rezultate nefavorabile. CFR Cluj are acum cotă 55.00, iar echipa de pe litoral – cotă 100.00.

Demn de subliniat este faptul că aceste cote se pot modifica în orice moment, pe măsură ce apar informații noi și chiar în funcție de volumele de joc înregistrate și în funcție de strategiile agențiilor. Platformele iGaming care oferă astfel de produse de divertisment nu expun rezultate sigure, ci doar probabilități calculate, valabile pe termen scurt.

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