[P] Cum se schimbă vechile cartiere rezidențiale ale Bucureștiului. Construite în perioada comunistă, așa-numitele „cartiere-dormitor” au atras atenția dezvoltatorilor imobiliari care vin cu soluții pentru înnoirea fondului locativ

Mari părți din București au fost construite acum patru-cinci decenii și dețin un stoc de locuințe învechit, gândit pentru nevoi esențiale, dar nu și pentru un confort real. Astăzi, dezvoltarea imobiliară de calitate ajunge și în aceste zone, în așa-numitele „cartiere-dormitor”, iar noile proiecte au șansa de a schimba, concret, întreaga dinamică a acestor zone.

În ultimele decenii, dezvoltarea imobiliară în București a urmat un traseu aproape previzibil, care se concentra fie pe zonele centrale, fie pe zona de nord a orașului, devenită polul comercial și de birouri al Capitalei. În paralel, alte zone ale orașului au rămas mult timp în afara atenției dezvoltatorilor, deși avantajele lor erau evidente: densitate mare de populație, infrastructură de transport deja existentă, acces la mari centre comerciale și la spații verzi, platforme industriale abandonate, neutilizate, dar cu un potențial foarte mare de a fi transformate. Ceea ce lipsește acestor cartiere tradiționale este chiar fondul locativ adaptat la stilul modern de trai urban, majoritatea locuințelor fiind construite în anii ’70 și ’80, la standarde care nu mai corespund noilor rigori de construire. Fostele fabrici, hale și depozite, rămase neutilizate după anii ’90, oferă suprafețe mari, compacte, în interiorul orașului, exact acele tipuri de teren care permit dezvoltarea unui ansamblu coerent, cu spații publice și facilități.

Est și vest: două povești paralele

Un astfel de exemplu este fosta platformă Antrefrig, din zona Delfinului, în partea de est a Bucureștiului, unde dezvoltatorul PRIMA Development Group construiește în prezent un ansamblu rezidențial de amploare, cu apartamente moderne, spații verzi, parcări și stații de încărcare pentru mașinile electrice și facilități contemporane. Ansamblul se numește PRIMA Solis și este proiectat la standard nZEB, va include 1.600 de apartamente și 2.500 mp de spații comerciale. Printr-o astfel de investiție se poate readuce la viață o zonă industrială, care devine un spațiu modern, destinat unei noi comunități. Acesta este cel mai amplu proiect rezidențial anunțat în această parte a Capitalei, care reconfigurează nu doar peisajul cartierului, ci și relația oamenilor cu orașul: îi aduce mai aproape de natură, dar le oferă, în același timp, confort și conectivitate cu toate zonele orașului. Aceasta reprezintă o zonă a Bucureștiului cu potențial real de creștere și un ritm constant de îmbunătățire a infrastructurii și facilităților, un loc ideal pentru familii, profesioniști activi și nu numai.

Amplasat în vizavi de Mega Mall – Delfinului, cu deschidere către strada Doamna Ghica, PRIMA Solis este o dezvoltare rezidențială care își propune să devină reperul zonei, îmbinând un concept arhitectural inovator cu o amenajare peisagistică realizată de cel mai prestigios proiectant din București. Conectivitatea foarte bună este asigurată de infrastructura de transport existentă, iar activitățile zilnice ale rezidenților sunt susținute de proximitatea față de servicii comerciale, educație, sport, relaxare, precum: mall, supermarketuri, piața Delfinului, acces rapid la școli și grădinițe, apropiere de Arena Națională și parcul IOR.

Ritmul vânzărilor vine să confirme interesul pieței pentru locuințe noi, construite la standarde ridicate, în ansambluri ce oferă servicii de proximitate în zone bine conectate ale Bucureștiului: la numai șase luni de la lansarea vânzărilor pentru Faza I, aproape 50% dintre unități au fost deja contractate. Dezvoltatorul estimează că Faza I a PRIMA Solis va fi terminată în vara anului 2027, iar lucrările pentru Faza a II-a sunt programate să înceapă la finalul acestui an. În ansamblu, proiectul va totaliza aproximativ 1.600 de apartamente ce vor fi construite etapizat, în șapte faze de dezvoltare.

Același dezvoltator și-a îndreptat atenția și către zona de vest a Bucureștiului, acolo unde are în construcție ansamblul PRIMA Astera. Amplasat pe Bulevardul Ghencea, acest complex rezidențial aduce în zona de vest a orașului standardele de calitate, arhitectura și confortul care definesc portofoliul PRIMA. Zona a fost aleasă strategic pentru accesibilitate și calitatea vieții: în proximitate se află o stație de metrou, parcul Drumul Taberei, centre comerciale și infrastructură urbană în plină expansiune. Toate aceste avantaje pentru viitorii rezidenți s-au reflectat deja în vânzările record ale apartamentelor construite în prima fază: peste 75% dintre ele și-au găsit deja proprietarii. Pe lângă apartamente moderne, construite la standard nZEB, ansamblul va include și o grădiniță, cu o suprafață utilă de aproximativ 600 mp, destinată familiilor care aleg să trăiască în comunitatea PRIMA, dar și rezidenților din cartier. Faza I a proiectului PRIMA Astera, cu 300 de apartamente, va fi livrată la sfârșitul acestui an.

Cele două proiecte, aflate la capete opuse ale orașului, ilustrează aceeași tendință: dezvoltarea rezidențială de calitate nu mai este strict apanajul zonelor centrale și de nord. „Aceste cartiere vechi ale Bucureștiului au, în realitate, tot ce le trebuie pentru a funcționa ca niște cartiere complete: populație, transport, acces rapid către centru, facilități comerciale și educaționale. Le lipseau locuințele construite la standardele de astăzi, iar noi asta ne-am propus să aducem aici, ansambluri moderne, care răspund cu succes nevoilor actuale ale orașului. Cumpărătorii de astăzi caută de fapt un mod de a locui, un stil de viață”, explică Adrian Stoichină, co-CEO PRIMA Development Group.

Dezvoltatorul are o experiență de 20 de ani pe piața rezidențială, fiind prezent în Oradea și București, cu peste 5.500 de locuințe livrate la nivel de Grup. În București, compania a mai dezvoltat ansamblul boutique Boemia Apartments, Core Timpuri Noi și PRIMA Vista. Obiectivul pe termen mediu îl reprezintă livrarea a 1.000 de apartamente pe an în Capitală.

PRIMA DEVELOPMENT GROUP este cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea și unul dintre cei mai activi din România, cu peste 20 de ani de experiență și peste 5.000 de apartamente livrate, în proiecte cu o valoare cumulată de aproape 400 de milioane de euro. Fondată în 2005, compania domină piața locală din Oradea și s-a extins în București din 2017, semnând proiecte rezidențiale remarcabile, precum Boemia Apartments, Core Timpuri Noi – ambele finalizate și premiate internațional la European Property Awards – și PRIMA Vista, în zona de nord a Capitalei. În prezent, compania dezvoltă Prima Astera, primul proiect high-end din vestul Bucureștiului, care redefinește standardele de locuire pentru această zonă, dar și PRIMA Solis, primul proiect din estul Capitalei construit la standarde nZEB.

Viziunea PRIMA DEVELOPMENT GROUP pune în centrul său construcția de locuințe fiabile și durabile. Echipa este formată din profesioniști – ingineri, arhitecți și constructori – care asigură calitate superioară și durabilitate pe termen lung. Filosofia companiei se bazează pe standarde înalte de execuție și pe crearea de comunități moderne, bine integrate în peisajul urban.