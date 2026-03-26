[P] De ce este important screeningul pentru cancer colorectal? Ce spun statisticile despre eficiența tratamentului

De ce este important screeningul pentru cancer colorectal? Ce spun statisticile despre eficiența tratamentului | Sursa foto - aifaceorice.ro

Cancerul colorectal este cel mai frecvent diagnosticat tip de cancer în România, cu peste 13.500 de cazuri noi înregistrate în fiecare an și reprezintă a doua cauză de mortalitate în rândul pacienților oncologici, cu peste 7.000 de decese anual. Totuși, este un cancer care poate fi prevenit și tratat dacă este depistat la timp.

Organizațiile internaționale și naționale, precum Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică subliniază importanța screeningului în prevenirea cancerului colorectal, crescând șansele de tratament eficient prin diagnosticarea bolii în stadii incipiente, când rata de succes poate ajunge la 90%.

În ce constă screeningul pentru cancer colorectal

Screeningul înseamnă testarea înainte ca simptomele să apară. În cazul cancerului de colon și rect, acest lucru este esențial, deoarece boala evoluează în tăcere în stadiile incipiente. Chiar și atunci când apar simptome, acestea pot fi confundate ușor cu probleme digestive minore, ceea ce duce adesea la amânarea vizitei la medic. Întârzierea diagnosticării și a începerii tratamentului permite bolii să avanseze, reducând șansele de supraviețuire.

Screeningul pentru acest tip de cancer presupune:

efectuarea unui test simplu (FIT, FOBT), rapid și non-invaziv, pentru detectarea urmelor de sânge în materiile fecale sau a unuia mai complex, dar tot rapid și non-invaziv, FIT-ADN care detectează urme de sânge și modificări ADN;

efectuarea unei colonoscopii care ajută atât la detectarea și îndepărtarea leziunilor precanceroase, cât și la identificarea cancerului în stadii incipiente.

Este important să nu eviți colonoscopia de teamă sau de rușine. Este instrumentul cel mai valoros de prevenție și diagnosticare a cancerului colorectal și, contrar convingerii populare, nu este o investigație care presupune disconfort sau durere, deoarece se efectuează sub anestezie.

La ce vârstă trebuie să începi testarea?

Recomandările generale sunt ca screeningul pentru cancer colorectal să fie efectuat de la 50 de ani, pentru că după această vârstă sunt depistate majoritatea cazurilor. Însă când există factori de risc, testarea trebuie începută de la 45 de ani.

Printre factorii de risc se regăsesc:

istoricul familial de cancer colorectal (rude de gradul I cu acest diagnostic) sau de polipoză adenomatoasă familială;

prezența unor afecțiuni gastrointestinale care predispun la cancer colorectal – sindromul Lynch, colita ulcerativă cronică, boala Crohn;

alimentația bogată în grăsimi;

sedentarismul;

obezitatea;

fumatul;

consumul constant/excesiv de alcool.

Cărui medic te adresezi pentru screening

Testele de screening de primă linie, precum FIT, FOBT, FIT-ADN, îți pot fi recomandate de medicul de familie sau de medicul internist, dacă ai vârsta prevăzută pentru testarea de prevenție și/sau factori de risc pentru cancerul colorectal.

Trimiterea pentru colonoscopie o obții însă de la specialistul în gastroenterologie, dacă acesta o va considera necesară, după evaluarea factorilor de risc, în timpul consultației. Este important să știi că această investigație nu e condiționată de un rezultat pozitiv la testele de primă linie, ci poate fi recomandată în completarea lor. Colonoscopia poate evidenția anomalii suplimentare celor depistate prin testele menționate mai sus. Poți afla mai multe despre aceste teste accesând aifaceorice.ro, platformă dedicată informării despre importanța screeningului pentru cancer colorectal.

Când apar simptomele, prezentarea la medic devine obligatorie

Este ideal să nu aștepți apariția simptomelor, dar dacă ai omis screeningul și te confrunți cu disconfort abdominal pronunțat și persistent (balonare, crampe, dureri, senzație de prea plin), diaree și/sau constipație frecvente, sângerări rectale sau sânge în scaun, greață, vărsături, oboseală pronunțată și scădere inexplicabilă în greutate, prezentarea la medicul gastroenterolog este obligatorie

