[P] Documentul mic din torpedou care poate schimba totul după un accident

Există o bucată de hârtie – sau mai nou, un fișier pe telefon – care face diferența dintre o zi proastă și un coșmar financiar.

Asigurarea RCA este, în esență, o promisiune legală: dacă lovești pe cineva cu mașina, nu ești lăsat singur să acoperi pagubele. Simplu de înțeles, dar mai puțin simplu de ales corect.

Ce acoperă, de fapt, polița obligatorie

Asigurarea RCA nu îți protejează propria mașină – asta e o confuzie frecventă. Ea acoperă prejudiciile produse terților: daune materiale, vătămări corporale, chiar și decesul. Dacă intri în spatele altui șofer la un semafor, polița ta RCA plătește reparația mașinii lui și eventualele cheltuieli medicale.

Limita de despăgubire contează enorm. În România, plafonul minim legal este de 6,07 milioane euro pentru vătămări corporale și 1,22 milioane euro pentru daune materiale per eveniment – valori stabilite prin regulamentele ASF. Un accident grav poate epuiza rapid aceste sume.

Cum compari asigurarea RCA fără să dai bani în vânt

Prețul variază semnificativ între asiguratori, uneori cu 30-40% pentru același profil de șofer. Iată criteriile care influențează costul final:

Vârsta și experiența șoferului – tinerii sub 26 de ani plătesc prime mai mari

Istoricul de daune – sistemul Bonus-Malus penalizează accidentele anterioare

Capacitatea cilindrică și puterea motorului – mașinile mai puternice = prime mai mari

Localitatea de înmatriculare – orașele mari au risc statistic mai ridicat

Durata poliței – polițele anuale sunt, de regulă, mai avantajoase decât cele de scurtă durată

Comparatoarele online sunt utile, dar verifică întotdeauna rating-ul financiar al asigurătorului pe site-ul ASF. O companie cu probleme de solvabilitate poate întârzia sau refuza plata despăgubirilor.

Nu cumpăra asigurare RCA doar după preț. Un asigurător care procesează rapid daunele și are o rețea extinsă de service-uri partenere valorează uneori diferența de 50-100 de lei față de oferta cea mai ieftină.

Reînnoirea la timp este esențială – conducerea fără RCA valid se sancționează cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei și suspendarea permisului. Mai mult, în cazul unui accident fără poliță activă, conduci pe riscul tău total.

Piața asigurărilor din România a trecut prin restructurări importante în ultimii ani. Intrarea unor jucători noi și digitalizarea procesului – de la cumpărare online până la constatare prin aplicații – au simplificat considerabil experiența. Astăzi poți achiziționa o asigurare RCA validă în câteva minute, direct de pe telefon, fără să mergi la un birou.

Până la urmă, te-ai gândit vreodată cât de mult costă cu adevărat să nu ai polița potrivită în momentul în care contează?