[P] EXCLUSIV. Codruț Pop, Alco Group: Dezvoltatorii nu mai caută doar furnizori, ci parteneri care pot livra soluții complete și flexibilitate financiară

Piața construcțiilor din România trece printr-o schimbare de model, dezvoltatorii imobiliari cautând tot mai mult parteneri capabili să livreze soluții complete și flexibilitate financiară, nu doar materiale sau execuție. AlcoGroup, companie specializată în sisteme pentru închiderea fațadelor, a dezvoltat un model de colaborare care combină execuția tehnică cu un mecanism alternativ de decontare, prin care o parte din valoarea lucrărilor poate fi compensată prin unități imobiliare. Codruț Pop, fondator și General Manager al AlcoGroup, explică, într-un interviu în exclusivitate pentru InvestinginProperty.ro, cum funcționează acest model, ce criterii stau la baza selecției proiectelor și cum este gestionat riscul într-o piață în care gestionarea eficientă a capitalului a devenit esențială pentru dezvoltatori.

AlcoGroup a fost înființată în 2008, iar în următorii 11 ani compania și-a majorat cifra de afaceri de 50 de ori. Orientată inițial spre piața premium de tâmplărie, AlcoGroup s-a extins din 2018 și în dezvoltarea și promovarea imobiliară. Compania deține spații comerciale și apartamente, o bază care îi oferă stabilitate în perioadele de piață mai dificile.

Cum a apărut ideea de a integra soluțiile pentru închiderea fațadelor într-un model de business bazat pe parteneriate directe cu dezvoltatorii?

În ultimii ani, piața construcțiilor a devenit mult mai complexă. Costurile de finanțare au crescut, iar dezvoltatorii sunt tot mai atenți la modul în care își gestionează capitalul și lichiditățile pe parcursul unui proiect.

În acest context, am înțeles că rolul nostru poate merge mult dincolo de cel al unui executant sau furnizor de sisteme pentru fațade. Ne-am propus să devenim un partener tehnic și strategic, implicat activ în succesul proiectelor încă din fazele importante ale dezvoltării acestora.

În anumite situații, colaborarea poate include și un model alternativ de decontare, prin care o parte din valoarea lucrărilor este compensată prin unități imobiliare. Pentru dezvoltator, acest mecanism înseamnă o utilizare mai eficientă a capitalului și un cash-flow mai echilibrat, iar pentru AlcoGroup reprezintă o investiție într-un proiect pe care îl cunoaștem în detaliu și în care avem încredere.

Ce problemă din piața construcțiilor rezolvă AlcoGroup prin acest model integrat?

AlcoGroup rezolvă una dintre cele mai complexe provocări ale unui dezvoltator: coordonarea tuturor lucrărilor necesare pentru închiderea fațadei clădirii printr-un singur partener.

În loc să coordoneze mai mulți furnizori pentru fațade ventilate, tâmplărie din aluminiu, balustrade din sticlă și alte sisteme complementare, dezvoltatorul colaborează cu o singură echipă care își asumă responsabilitatea întregului pachet de lucrări aferent fațadei.

Acest lucru înseamnă o coordonare mai eficientă, costuri optimizate, un control mai bun al execuției și un singur responsabil pentru livrarea soluției complete.

Mai mult decât atât, dezvoltatorul își poate concentra resursele și atenția asupra celorlalte etape ale proiectului, având certitudinea că închiderea fațadei este gestionată de un partener specializat.

În ce măsură vă diferențiați de furnizorii tradiționali de materiale pentru fațade?

Diferența este că noi nu livrăm doar produse, ci ne asumăm responsabilitatea rezultatului final.

AlcoGroup oferă un serviciu complet, de la consultanță și proiectare până la aprovizionare, execuție și montaj.

Achiziționăm materialele direct de la producători, ceea ce ne permite să rămânem competitivi din punct de vedere al costurilor, iar faptul că avem echipe proprii de proiectare și montaj ne oferă control asupra calității, termenelor și execuției.

În plus, avem capacitatea financiară de a construi modele flexibile de colaborare, adaptate fiecărui proiect. Acest lucru ne diferențiază într-o piață în care dezvoltatorii caută din ce în ce mai mult parteneri capabili să ofere atât soluții tehnice, cât și flexibilitate în implementarea proiectelor.

Cum funcționează concret acest model de colaborare?

Fiecare proiect începe cu o analiză riguroasă. Evaluăm dezvoltatorul, locația, structura de finanțare, ritmul de execuție și potențialul comercial al investiției.

Dacă toate aceste criterii sunt îndeplinite, stabilim împreună forma de colaborare și modul în care poate fi compensată o parte din valoarea lucrărilor executate de AlcoGroup prin unități imobiliare.

Totul este construit pe transparență, evaluări corecte și contracte clare.

Pentru noi nu este doar o modalitate alternativă de decontare, ci un parteneriat în care succesul dezvoltatorului devine și succesul nostru.

Ce tipuri de proiecte sunt eligibile pentru acest model și ce criterii aveți în vedere?

Ne orientăm în principal către proiecte rezidențiale premium și mixed-use, aflate în zone cu cerere solidă și cu un potențial ridicat de valorificare.

Analizăm foarte atent dezvoltatorul, experiența acestuia, locația proiectului, ritmul de vânzare și sustenabilitatea investiției.

Astăzi dezvoltăm proiecte în București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Constanța și Timișoara, iar infrastructura pe care am construit-o în ultimii ani ne permite să gestionăm eficient proiecte complexe la nivel național.

Nu urmărim volumul cu orice preț. Preferăm să dezvoltăm parteneriate solide cu investitori care împărtășesc aceeași viziune asupra calității, seriozității și dezvoltării pe termen lung.

Cum se stabilește echivalența între valoarea lucrărilor și unitățile imobiliare?

Procesul este unul transparent și fundamentat pe evaluări obiective.

Valoarea lucrărilor executate de AlcoGroup este raportată la valoarea de piață a unităților imobiliare, astfel încât colaborarea să fie echilibrată și avantajoasă pentru ambele părți.

Ne interesează relațiile pe termen lung, nu câștigurile punctuale. Tocmai de aceea fiecare proiect este analizat individual, iar structura colaborării este adaptată specificului fiecărei investiții.

Cum gestionați riscul de nefinalizare a proiectului sau întârzieri majore în construcție?

Gestionarea riscului reprezintă o componentă esențială a acestui model.

AlcoGroup nu intră într-un proiect în fazele incipiente ale construcției, când gradul de incertitudine este cel mai ridicat. Intervenim în momentul în care structura este realizată, iar proiectul se apropie de etapa de închidere a fațadei clădirii.

Practic, investiția noastră are loc într-o etapă avansată a proiectului, când acesta este deja foarte aproape de finalizare.

În paralel, fiecare proiect este analizat atent din punct de vedere financiar, juridic și comercial. Evaluăm dezvoltatorul, istoricul acestuia, structura de finanțare și perspectivele proiectului, iar toate colaborările sunt susținute de contracte solide și mecanisme juridice care protejează interesele ambelor părți.

Acesta este motivul pentru care alegem cu mare atenție proiectele în care ne implicăm.

Cât de deschisă este piața imobiliară din România la astfel de modele alternative de finanțare?

Observăm un interes tot mai mare pentru astfel de soluții.

Într-o piață în care gestionarea eficientă a capitalului este din ce în ce mai importantă, dezvoltatorii caută parteneri care pot contribui nu doar prin execuție, ci și prin flexibilitate financiară.

Acest tip de colaborare le permite să își optimizeze cash-flow-ul și să direcționeze resursele financiare către etapele esențiale ale proiectului, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea lucrărilor.

Din perspectiva noastră, este un model sustenabil doar atunci când există încredere, transparență și un interes comun pentru succesul investiției.

Cum vedeți evoluția AlcoGroup în următorii ani?

Ne propunem să consolidăm poziția AlcoGroup ca unul dintre principalii parteneri tehnici ai dezvoltatorilor imobiliari din România pentru soluțiile destinate închiderii fațadelor clădirilor.

Vom continua să investim în oameni, în tehnologie și în dezvoltarea capacităților de proiectare și execuție. Credem că viitorul aparține companiilor care pot integra toate aceste servicii într-un singur pachet și care își asumă responsabilitatea pentru rezultatul final.

În același timp, vom continua să dezvoltăm modele de colaborare care oferă flexibilitate dezvoltatorilor și creează valoare pentru ambele părți. Piața construcțiilor evoluează, iar noi credem că succesul nu va aparține celor care livrează doar produse, ci companiilor care înțeleg proiectul în ansamblu și contribuie activ la realizarea lui.

Nu credem că viitorul se construiește prin relații tranzacționale. Credem în parteneriate pe termen lung, în responsabilitate și în capacitatea de a crea valoare împreună cu dezvoltatorii. Acesta este modelul pe care l-am construit la AlcoGroup și pe care îl vom urma și în anii următori.