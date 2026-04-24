[P] Fundaţia Bog’Art oferă premii de 10.000 de euro la NEW WAVE Art Prize, ediția 2026. Inteligenţa artificială, temă de concurs pentru studenţii la arte.

Studenții la universitățile de arte din România sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a competiției NEW WAVE Art Prize, un proiect inițiat de Fundația Bog’Art, care își propune să susțină și să promoveze noile generații de artiști. Tema din acest an, „Valoarea umană la începutul epocii AI”, aduce în prim-plan relația dintre om și tehnologie într-un context global marcat de transformări accelerate.

Studenții sunt încurajați să răspundă, printr-o lucrare de artă, unor întrebări esențiale: Cum ne construim identitatea într-o lume în care granița dintre real și virtual devine tot mai difuză? Ce se schimbă în procesul creativ al artistului? Este inteligența artificială un instrument sau un partener? Poate tehnologia să înțeleagă emoția sau doar să o simuleze?

Propunerile pot lua forma unei picturi, desen, sculpturi sau instalații și trebuie să reflecte viziunea personală asupra modului în care inteligența artificială redefinește identitatea și relațiile umane.

Înscrierile se fac prin trimiterea, până la 22 mai 2026, a conceptului lucrării (sub formă de randare, machetă sau alt material relevant), însoțit de un text descriptiv, CV și portofoliu (PDF, maximum 25 MB), la adresa newwave@bogartfoundation.ro.

În urma jurizării, 8 finaliști vor fi selectați și vor primi fiecare un buget de 500 de euro pentru producția lucrărilor, care vor trebui finalizate până la 30 iunie 2026. Lucrările vor fi expuse în cadrul vernisajului și ceremoniei de premiere din 7 iulie 2026, organizate la Galeria Sandwich Neurohope din București, unde vor fi anunțați câștigătorii celor 3 premii, fiecare în valoare de 2000 de euro.

Juriul NEW WAVE Art Prize, ediția 2026, este alcătuit din Bogdan Doicescu – Membru Fondator, Fundația Bog’Art, Catinca Tăbăcaru – Galerist, Co-Director RAD Fair, Daniela Pălimariu – Artist, Co-Director RAD Fair, Ștefan Sava – Artist, Co-Fondator Salonul de Proiecte, Lorena Brează – Arhitect, Fondator The Challenge Academy și Mihnea Mircan – Curator, autor și eseist.

”Proiectul NEW WAVE Art Prize este conceput ca o platformă de dialog între artiști, public și realitățile contemporane, și le oferă tinerilor creatori oportunitatea de a-și exprima perspectivele asupra lumii în care trăim. Ne dorim ca tema din acest an – «Valoarea umană la începutul epocii AI» – să deschidă un dialog autentic despre ce ne definește ca oameni într-o lume tot mai tehnologizată. Invităm studenții să folosească inteligența artificială ca instrument de explorare și să aducă în prim-plan emoția, imperfecțiunea și perspectiva personală. Credem că viitorul artei stă tocmai în această tensiune creativă dintre uman și tehnologic.”, declară Bogdan Doiescu, Membru Fondator al Fundației Bog’Art.

La ediția anterioară, 57 de proiecte au fost înscrise, dintre care 7 au fost selectate pentru expoziția finală. Câștigătoarea ediției 2025, Ștefania Iakab, a impresionat juriul cu seria sculpturală „Alien Chic”, fiind recompensată cu o bursă oferită de Fundația Bog’Art.

NEW WAVE Art Prize este un proiect creat de Fundația Bog’Art pentru a descoperi și susține studenții talentați din universitățile de arte din România. Competiția oferă un cadru profesionist de afirmare, facilitând tranziția de la concept la producția unei lucrări expuse publicului larg.