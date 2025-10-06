[P] Impactul real al taxelor pe jocuri de noroc din August 2025

Introducerea noilor taxe aplicate industriei jocurilor de noroc în România, începând cu luna august 2025, a generat dezbateri intense în spațiul public, atât în rândul operatorilor, cât și al jucătorilor și al autorităților. Măsura, justificată oficial prin nevoia de a aduce venituri suplimentare la bugetul de stat și de a limita dependența de jocuri, începe deja să își arate efectele concrete, cu implicații importante asupra pieței de profil.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții celor mai mari operatori de pariuri și cazinouri online, volumul de joc a înregistrat o scădere cuprinsă între 5 și 10%, în prima lună de aplicare a noilor taxe. În mod evident, cea mai puternică lovitură au receptat-o cazinourile online, unde taxarea se aplică progresiv, în funcție de sumele pariate. Deși presiunea exercitată e una destul de mare, semnalele nu arată o dorință reală de retragere din piață, operatorii licențiați înregistrând încă profituri însemnate.

De cealaltă parte, Ministerul de Finanțe a anunțat că, pentru luna august 2025, statul a încasat cu aproximativ 20% mai mult din taxele pe jocuri de noroc față de aceeași lună din 2024. Așadar, încasările au fost mai mari, dar nu atât de spectaculoase pe cât arătau simulările efectuate de finanțiști. Totuși, specialiștii avertizează că aceste creșteri ar putea fi totuși temporare, deoarece, pe termen lung, reducerea numărului de jucători activi și scăderea profitabilității operatorilor vor avea un impact negativ asupra veniturilor vărsate la buget.

Creșterea taxelor poate avea și un alt efect, destul de îngrijorător: apariția în piață a unor site-uri de jocuri de noroc ilegale, neplătitoare de taxe, spre deosebire de cazinourile reglementate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ONJN. Astfel, există o preocupare a operatorilor legali că, în lipsa unor campanii eficiente de informare și de control, tot mai mulți jucători vor migra către acest gen de site-uri, atrași de ofertele mai avantajoase, generate tocmai de lipsa impozitării. Așadar, fenomenul reprezintă un risc dublu: pierderi bugetare pentru stat și expunerea jucătorilor la posibile fraude sau practici abuzive.

În ceea ce-i privește pe consumatorii obișnuiți, noile taxe se vor transfera și în buzunarul acestora, atât prin diminuarea câștigurilor nete, cât și prin oferte promoționale mai puține. Noile reglementări care apar în Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 arată că premiile obținute de persoanele fizice participante la jocurile de noroc vor scădea corespunzător cotei de impozitare aplicate. Concret, noua cotă de impozitare prevede o creștere de la 3% la 4% (și nu 10% cât a fost prevăzut inițial) pentru veniturile din jocuri de noroc de până la 10.000 lei inclusiv. Din acest considerent, mulți dintre cei care jucau ocazional vor decide, cel mai probabil, să își diminueze activitatea sau chiar să renunțe, ceea ce ar putea indica o scădere a fenomenului la nivel social în viitorul apropiat.

Referitor la impactul social și percepția publică referitoare la noua grilă de taxare, un obiectiv complementar al Guvernului României a fost și cel legat de descurajarea dependenței de jocuri de noroc. Deși este prematur de evaluat o schimbare profundă a comportamentului, primii indicatori arată o reducere ușoară a participării în rândul tinerilor. Sociologii atrag însă atenția că fenomenul nu poate fi controlat exclusiv doar prin taxe, ci necesită și programe de educație și sprijin pentru persoanele vulnerabile.

Astfel, la circa două luni de la aplicarea taxelor majorate, impactul real se conturează ca fiind un echilibru fragil între beneficii și riscuri. Chiar dacă bugetul de stat înregistrează venituri mai mari, operatorii și jucătorii resimt efecte negative, iar acest lucru lasă o ușă între-deschisă celor care doresc să activeze în zona nereglementată a pieței.