[P] ,,Realizarea cadastrului apelor” – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

,,Realizarea cadastrului apelor"
Administrația Națională „Apele Române” anunță încheierea proiectului Realizarea Cadastrului Apelor, investiţie finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 1 Managementul Apei, Investiția 16, derulat în perioada 08.11.2023-31.03.2026.
Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă utilizând tehnologii moderne de prelucrare a datelor geospatiale.
Principalele rezultate includ:
- realizarea unor modele digitale precise (DTM, DSM) și a unor ortofotoplanuri de înaltă rezoluție, pe baza unei campanii extinse de achiziţie şi procesare LiDAR;
- delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă conform metodologiei validate;
- întocmirea, corelarea şi depunerea documentațiilor cadastrale la ANCPI;
- crearea unei platforme geospațiale integrate pentru administrarea și analiza datelor hidrografice.