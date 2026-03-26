[P] ,,Realizarea cadastrului apelor” – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Administrația Națională „Apele Române” anunță încheierea proiectului Realizarea Cadastrului Apelor, investiţie finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 1 Managementul Apei, Investiția 16, derulat în perioada 08.11.2023-31.03.2026.

Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă utilizând tehnologii moderne de prelucrare a datelor geospatiale.

Principalele rezultate includ:

realizarea unor modele digitale precise (DTM, DSM) și a unor ortofotoplanuri de înaltă rezoluție , pe baza unei campanii extinse de achiziţie şi procesare LiDAR ;

delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă conform metodologiei validate;

întocmirea, corelarea şi depunerea documentațiilor cadastrale la ANCPI ;

; crearea unei platforme geospațiale integrate pentru administrarea și analiza datelor hidrografice.

