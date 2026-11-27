Promoțiile oferite de agențiile de pariuri sportive online sunt însoțite de termeni și condiții. Citind informațiile înainte de a accepta participarea la o campanie, utilizatorii vor afla tot ce trebuie să știe despre cerințele de rulaj, eligibilitate și termenele de valabilitate.

Un bonus la pariuri poate avea un mecanism de funcționare diferit de la o campanie la alta, motiv pentru care citirea secțiunii de Termeni și Condiții este ceva ce nu ar trebui neglijat.

Mai nou, unii operatori oferă clienților posibilitatea să aleagă între un bonus la casino sau unul special pentru pariuri sportive. De exemplu, cei care înregistrează cont la TopBet(L1254520W001667 ONJN, 18+) au de ales între oferta de casino sau cea pentru pariori https://topbet.ro/ro/promotions/sport. Desigur, pot opta să nu activeze niciuna dintre ele.

Ce sunt cerințele de rulaj la pariuri sportive

Condițiile de rulaj sunt stabilite de agenția de pariuri sportive și reprezintă valoarea totală a mizelor eligibile care trebuie plasate înainte ca un bonus ori sumele obținute să poată fi convertite în bani reali. Cerințele de rulaj sunt exprimate de operatorii licențiați de ONJN prin multiplicatori (de exemplu, 5x), aplicați valorii bonusului.

Cum se calculează rulajul unui bonus:

Valoarea bonusului × Multiplicatorul de rulaj = Valoarea totală a mizelor eligibile

În cazul în care un utilizator primește un bonus de 100 de unități și rulajul este 5x, el va trebui să mizeze 500 de unități pentru a îndeplini rulajul. Citind Termenii și Condițiile, utilizatorii vor afla detalii ca:

Cota minimă pentru ca pariul să devină eligibil pentru rulaj.

Sunt acceptate pariuri single sau și multiple?

Ce selecții/sporturi sunt excluse din efectuarea rulajului?

Eligibilitatea: cine poate participa la o promoție

Campaniile promoționale derulate de agențiile de pariuri sportive online nu sunt eligibile întotdeauna pentru toți utilizatorii. Operatorii comunică transparent cui se adresează fiecare campanie și sunt câteva categorii principale.

Unele campanii sunt adresate exclusiv utilizatorilor nou-înregistrați, în timp ce altele sunt destinate tuturor.

Utilizatorii nu pot participa la unele campanii până când nu își verifică identitatea prin procedura numită KYC.

Unele campanii pot fi accesate o singură dată de un utilizator.

Unele campanii la pariuri sportive sunt exclusive pentru anumite categorii de utilizatori. De obicei, acestea nu sunt comunicate public, ci sunt transmise clienților eligibili prin e-mail, telefon sau prin mesageria privată. De exemplu, bonusul aniversar acordat cu ocazia zilei de naștere este comunicat individual și este disponibil o singură dată pe an.

Termenele de valabilitate la bonusurile la pariuri sportive

Fiecare campanie la pariuri sportive are și termene de valabilitate ce vizează mai multe aspecte. Unele campanii pot fi accesate doar în weekend, altele într-o anumită zi a săptămânii, în timp ce sunt și unele ce au o valabilitate limitată (de câteva zile, de exemplu).

Dincolo de acest aspect, mai sunt și alte termene de valabilitate la care utilizatorii trebuie să fie atenți. Unul dintre ele este valabilitatea bonusului. După ce a fost primit, acesta trebuie folosit într-o perioadă menționată în Termeni și Condiții.

În unele situații, jucătorii pot primi un Free Bet destinat unui singur meci, cum se întâmplă uneori la evenimente precum celebrul El Clasico – Real Madrid vs FC Barcelona. Dacă jucătorul nu folosește bonusul în perioada menționată în Termeni și Condiții, acesta va expira și nu va putea fi recuperat.

Nu în ultimul rând, agențiile de pariuri online stabilesc o perioadă de valabilitate și pentru efectuarea rulajului. Dacă un utilizator nu îndeplinește rulajul în intervalul specificat, se va considera că nu a îndeplinit condițiile. De aceea, este esențială citirea condițiilor înainte de a accepta participarea la o campanie derulată de o agenție de pariuri sportive online.

Tot aici sunt prezentate și alte criterii pe care utilizatorii trebuie să le știe, dar cele care contează cel mai mult sunt cele legate de rulaj, eligibilitate și valabilitatea campaniei respective.

Bonusurile la pariuri sportive trebuie privite doar ca o modalitate suplimentară de divertisment și nu ca o soluție de a schimba situația financiară.