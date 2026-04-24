[P] Semifinalele Champions League se joacă pe 28/29 aprilie și 5/6 mai

Patru echipe au mai rămas în cursa pentru câștigarea trofeului Champions League, iar lupta se anunță interesantă. PSG și Bayern Munchen se vor întâlni în prima semifinală, în timp ce în a doua Atletico Madrid va încerca să le facă față celor de la Arsenal Londra.

Ne apropiem cu pași rapizi de finala de la Budapesta, programată pe 31 mai, așa că întreaga atenție se mută către fotbalul spectacol din Champions League. Ambele semifinale se vor disputa cu casa închisă, televiziunile așteaptă audiențe mari, în timp ce agențiile online au pregătit deja promoții pariuri inedite, așa cum s-a întâmplat în fiecare an.

Programul semifinalelor din Champions League este următorul:

28 aprilie, de la ora 22:00: PSG – Bayern Munchen

6 mai, de la ora 22:00: Bayern Munchen – PSG

29 aprilie, de la ora 22:00: Atletico Madrid – Arsenal

5 mai, de la ora 22:00: Arsenal – Atletico Madrid

PSG – Bayern Munchen, reeditarea finalei din 2020

PSG și Bayern Munchen se întâlnesc în semifinale, după ce în urmă cu 6 ani au luptat pentru marele trofeu. Atunci, Bayern Munchen s-a impus cu 1-0 după un gol marcat de Coman. De această dată, PSG începe meciul din postura de deținătoare a trofeului Champions League, după ce anul trecut a învins-o pe Inter Milano.

Cele două echipe se cunosc foarte bine și s-au mai întâlnit de 15 ori în meciuri oficiale. Bavarezii au câștigat de 9 ori, iar de 6 ori s-a impus PSG. Așadar, niciodată nu s-a terminat egal, semn clar că se întâlnesc două echipe cărora le place să domine. Ultima partidă dintre cele două echipe a avut loc chiar în acest sezon din Champions League, în faza ligii, când Bayern Munchen a reușit să se impună la Paris cu 2-1. Cele două echipe s-au duelat și anul trecut în faza ligii, iar Bayern a câștigat acasă cu 1-0.

Pentru PSG se anunță o confruntare dificilă, deoarece a pierdut ultimele cinci meciuri contra celor de la Bayern Munchen. Francezii au căpătat, totuși, mai multă experiență internațională și sunt pentru al treilea an la rând în semifinalele Champions League. După ce au terminat pe locul 11 în faza ligii, cei de la PSG au trecut în play-off cu dificultate de AS Monaco, iar apoi le-au eliminat pe Chelsea și Liverpool.

De partea cealaltă, Bayern Munchen nu a avut nicio emoție în acest sezon de Champions League și a câștigat 11 din cele 12 meciuri pe care le-a disputat. A terminat pe locul doi în faza ligii, în optimi au trecut de Atalanta, iar în sferturi au învins-o pe Real Madrid după două meciuri de poveste.

Bavarezii au câștigat 14 din ultimele 16 meciuri cu echipe din Franța și 6 din ultimele 7 în deplasare, așa că au un moral bun și motive să fie încrezători. Cotele la pariuri le oferă un ușor avantaj la calificare:

calificare Bayern Munchen – 1.60

calificare PSG – 2.08

victorie PSG – 2.21

egal – 3.76

victorie Bayern Munchen – 2.77

Atletico Madrid vrea să facă încă o victimă cu greutate

După ce a eliminat-o pe FC Barcelona în sferturile de finală, trupa lui Diego Simeone se pregătește de un alt duel tare contra lui Arsenal Londra. Va fi a patra întâlnire dintre aceste echipe. Până acum, fiecare s-a impus o dată, iar într-un alt duel a fost egal. Echipele s-au întâlnit în acest sezon de Champions League, când Arsenal s-a impus cu 4-0 în luna octombrie.

Arsenal a câștigat toate cele opt meciuri din faza ligii, fiind singura echipă care a reușit această performanță în noul format. Apoi a trecut de Bayer Leverkusen și Sporting Lisabona, așa că a avut un parcurs destul de ușor spre semifinale. În schimb, Atletico a disputat baraj cu Club Brugge, în optimi a trecut de Tottenham, iar în sferturi de FC Barcelona.

Atletico Madrid a câștigat doar două meciuri din ultimele 12 contra echipelor din Anglia, dar s-a impus în toate cele trei semifinale pe care le-a disputat contra echipelor din Premier League: Liverpool (2010), Chelsea (2014) și Arsenal (2018, Europa League).

La pariuri, Arsenal este favorită să obțină calificarea în finala Champions League:

calificare Arsenal – 1.43

calificare Atletico – 2.45

victorie Atletico – 2.76

egal – 3.23

victorie Arsenal – 2.46

Cotele antepost pentru câștigarea Champions League sunt următoarele:

Bayern Munchen – 2.75

Arsenal – 3.25

PSG – 3.50

Atletico Madrid – 8.00

Finala Champions League din acest an se va disputa la Budapesta, pe 31 mai. Bookmakerii oferă cele mai mari șanse lui Bayern și Arsenal să se califice în ultimul act, însă în Champions League s-au văzut adesea surprize.