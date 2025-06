VIDEO Sărbătoare scăpată de sub control în Franța după ce PSG a câștigat Liga Campionilor: Doi oameni au murit / Poliția a intervenit în forță contra fanilor violenți și a arestat 559 de persoane

În capitala Franței au izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică celebrări scăpate de sub control după ce Paris St Germain a învins cu 5-0 echipa italiană Inter Milano și a câștigat pentru prima dată Liga Campionilor.

Două persoane au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în Franța și 559 de persoane au fost arestate în timpul sărbătorilor organizate cu ocazia finalei Ligii Campionilor câștigate de PSG, potrivit Ministerului de Interne. La Dax, în sud-vestul țării, un minor de 17 ani a fost ucis cu lovituri de cuțit în timpul unei adunări pentru a sărbători victoria clubului parizian împotriva Inter Milano, în timp ce la Paris o femeie pe scuter a fost lovită de o mașină și a murit din cauza rănilor, potrivit AFP.

Pe Champs Elysees, au fost distruse stații de autobuz și au fost aruncate proiectile către scutierii poliției, care au folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă pentru a respinge mulțimea care se înghesuia pe bulevardul plin de magazine, transmite Reuters.

Au avut loc și ciocniri cu poliția pe șoseaua de centură a Parisului, iar cel puțin două mașini au fost incendiate în apropierea stadionului Parc des Princes al PSG.

În interiorul stadionului, transformat într-o zonă gigantică pentru suporteri seara trecută, 48.000 de oameni au izbucnit în urale de bucurie la fluierul final din München.

„Euforie totală, atmosferă nebună”, a spus Gilles Gailliot, care a urmărit meciul în stadionul din Paris. „A meritat așteptarea și anii de dezamăgire. În sfârșit, Parisul și suporterii săi au fost răsplătiți“, a adăugat el.

Parizienii au aprins artificii și s-au agățat de mașinile în mers fluturând eșarfe PSG, bucurându-se de prima victorie a echipei lor în cea mai importantă competiție europeană de fotbal.

În apropiere, Turnul Eiffel s-a iluminat în culorile albastru și roșu ale PSG.

„Nu puteam visa la o noapte mai frumoasă. Să ne gândim și la Mbappe”, a spus Amine, în vârstă de 18 ani, făcând referire la atacantul francez carer a părăsit PSG anul trecut pentru clubul spaniol Real Madrid, în căutarea gloriei în Liga Campionilor.

Aproximativ 5.400 de polițiști fuseseră mobilizați preventiv în Paris în anticiparea sărbători fanilor. Ministrul de interne Bruno Retailleau a cerut o abordare de toleranță zero pentru menținerea ordinii în timpul celebrărilor.

„Adevărații suporteri ai PSG se bucură de meciul magnific al echipei lor. Între timp, barbarii au ieșit pe străzile Parisului pentru a comite infracțiuni și a provoca poliția”, a scris ministrul pe X.

Poliția efectuase peste 130 de arestări până la puțin după miezul nopții.

