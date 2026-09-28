[P] Soluțiile de securitate Bento protejează infrastructura IT a companiilor, de la afaceri locale la clienți internaționali.

Securitatea IT a devenit o componentă strategică pentru fiecare business, în condițiile în care companiile depind, în prezent, tot mai mult de infrastructuri digitale complexe, distribuite între sisteme locale, servicii cloud, aplicații mobile și dispozitive conectate. Nu mai este suficient ca departamentul IT să reacționeze doar atunci când apare un incident. Companiile trebuie să își construiască infrastructura astfel încât să poată preveni riscurile, să răspundă rapid în cazul unui atac și să își continue activitatea chiar și atunci când o parte a sistemelor este afectată.

„Securitatea nu este un cost de suport, este o condiție pentru continuitate, încredere și creștere pentru orice companie”, spune Andrei Cupaciu, Partener, Director Divizie IT, Infrastructură & Cloud, Bento.

Potrivit reprezentantului Bento, există mai multe motive pentru care securitatea infrastructurii IT trebuie tratată la nivel strategic: riscul financiar al unui incident poate fi direct și semnificativ, cerințele de conformitate au devenit obligatorii, iar încrederea clienților și a partenerilor poate reprezenta un avantaj competitiv. Pentru companiile dependente de infrastructura digitală, continuitatea operațională poate însemna chiar capacitatea de a supraviețui unui incident de securitate major.

Infrastructuri mai complexe, riscuri mai greu de gestionat

”În mediile pe care le administrăm, identificăm vulnerabilități care nu țin doar de tehnologie, ci și de modul în care companiile își aliniază securitatea la cerințele de business, la reglementări și la evoluția amenințărilor. Acestea s-au schimbat semnificativ în ultimii ani, pe măsură ce infrastructurile au devenit mai complexe, mai distribuite și mai expuse la atacuri țintite”, explică Andrei Cupaciu.

În acest context, Bento sprijină companiile, în special pe cele care operează în industrii esențiale, în implementarea procedurilor de audit și a măsurilor de securitate necesare pentru alinierea la cerințele obligatorii specifice sectorului în care activează.

O altă vulnerabilitate este lipsa rezilienței operaționale și a capacității de recuperare după un atac. Planurile de continuitate insuficiente și backup-urile care nu sunt testate periodic pot deveni probleme majore în cazul unui incident de securitate.

”Atacurile informatice nu se mai limitează la blocarea temporară a unor sisteme. În cazul ransomware, de exemplu, datele pot fi criptate, iar recuperarea lor poate deveni dificilă dacă organizația nu dispune de mecanisme adecvate de backup și Disaster Recovery.

Companiile au învățat, uneori, în urma unor incidente severe, că backup-ul clasic, fără testare și fără recovery flexibil, nu mai este suficient”, spune reprezentantul Bento.

Soluțiile implementate de companie urmăresc să asigure continuitatea în cazul unui atac informatic prin mecanisme de backup și imutabilitate, precum și soluții de Disaster Recovery capabile să restaureze datele din diferite momente de timp.

Timpul de remediere devine un factor critic

În ultimii ani, volumul de vulnerabilități a crescut considerabil. Patch-urile neaplicate, expunerile din cloud, configurările greșite și riscurile provenite din supply chain pot apărea simultan în infrastructuri complexe. Atunci când incidentele și vulnerabilitățile sunt dispersate în mai multe instrumente, fără o prioritizare clară, organizația poate pierde timp identificând care sunt riscurile cu adevărat importante.

În acest context, timpul de remediere devine un factor critic. Cu cât o vulnerabilitate rămâne nerezolvată mai mult timp, cu atât crește suprafața de atac și probabilitatea ca aceasta să fie exploatată.

”Bento ajută companiile să agregeze incidentele și vulnerabilitățile de securitate, să obțină o imagine mai clară asupra riscurilor și să le prioritizeze. Utilizarea soluțiilor de risk management poate reduce semnificativ timpul de remediere și, implicit, suprafața de atac”, spune reprezentantul Bento.

Securitatea infrastructurilor hibride nu mai poate fi fragmentată

Transformarea digitală a schimbat și modul în care trebuie abordată securitatea. Datele și serviciile sunt astăzi distribuite între infrastructuri on-premise, cloud, aplicații SaaS, aplicații mobile și dispozitive conectate.

Această distribuție poate genera „insule” de date și puncte oarbe, în special atunci când fiecare componentă este administrată separat și nu există o politică unificată de securitate.

„Trecerea accelerată la cloud, remote work și arhitecturi hibride a înlocuit perimetrul clasic de securitate. Riscul s-a mutat spre identitate, acces, configurări cloud și integrări între sisteme”, explică Andrei Cupaciu.

Bento tratează infrastructura hibridă ca pe un singur mediu IT, nu ca pe o serie de sisteme independente. Abordarea urmărește securizarea unificată a mediilor, eliminarea punctelor oarbe, agregarea incidentelor și vulnerabilităților și prioritizarea rapidă a riscurilor.

În același timp, protecția trebuie să fie dublată de continuitate. Indiferent dacă datele se află on-premise sau în cloud, soluțiile de backup și Disaster Recovery trebuie să permită recuperarea acestora inclusiv în scenarii de atac.

Abordarea Bento asupra securității infrastructurii IT

Abordarea Bento începe cu evaluarea inițială și analiza riscurilor. Urmează etapa de planificare și proiectare a soluției, implementarea, testarea și validarea acesteia.

Procesul nu se încheie odată cu implementarea. Monitorizarea continuă și optimizarea sunt urmate de revizuiri strategice, astfel încât infrastructura să poată fi adaptată pe măsură ce apar noi amenințări, modificări de business sau cerințe de reglementare.

Portofoliul Bento include servicii de conformitate și aliniere la reglementări sectoriale, continuitate operațională și Disaster Recovery, risk management și gestionarea vulnerabilităților, securitate unificată pentru medii hibride, precum și administrare și monitorizare IT.

Integrarea securității în arhitectură încă din etapa de proiectare

Una dintre preocupările companiilor este ca măsurile de securitate să nu transforme infrastructura într-un sistem dificil de utilizat. Pentru Bento, soluția este integrarea componentei de securitate în arhitectura IT încă din etapa de proiectare.

„Cheia nu este să alegi între securitate și productivitate, ci să proiectezi securitatea în infrastructură, nu peste ea. Când securitatea este gândită de la început, angajații lucrează normal, iar riscurile scad”, spune Andrei Cupaciu.

Această abordare înseamnă, în primul rând, Security by Design, nu securitate construită ulterior prin restricții. Înseamnă o experiență de utilizare simplă și sigură, gestionarea unitară a infrastructurilor hibride, automatizarea proceselor care, altfel, ar necesita intervenții manuale și proiectarea infrastructurii astfel încât performanța să nu fie sacrificată în favoarea securității.

Continuitatea operațională reprezintă o altă componentă esențială. O infrastructură sigură nu este suficientă dacă nu poate susține activitatea companiei atunci când apare o defecțiune sau un atac cibernetic.

Bento, proiecte pentru infrastructuri IT esențiale, în România și pe piețe internaționale

Bento a derulat numeroase proiecte de protecție a infrastructurilor IT esențiale pentru operarea companiilor, atât în România, cât și pe piețe internaționale.

Proiectele includ Disaster Recovery, Backup, Firewall, SIEM, Vulnerability Management, Vulnerability Assessment și High Availability, cu o abordare bazată pe principiul Security by Design.

Obiectivele acestor proiecte sunt legate direct de continuitatea businessului: recuperarea rapidă a datelor în scenarii de incident, evaluarea și prioritizarea vulnerabilităților, remedierea accelerată a riscurilor, monitorizarea centralizată a evenimentelor de securitate, asigurarea disponibilității ridicate pentru sistemele critice și securizarea unificată a infrastructurilor hibride.

„Experiența acumulată în industrii esențiale precum energie, petrol și gaze, ne-a arătat că protejarea infrastructurii IT trebuie privită în relație directă cu continuitatea și securitatea business-ului”, subliniază Andrei Cupaciu.

Bento (2B Intelligent Soft S.A.) este o companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud. De-a lungul celor peste 22 ani de experiență, Bento a dezvoltat și implementat proiecte complexe cu aplicabilitate în industrii multiple pentru companii multinaționale din România, dar și din Europa, Africa, SUA și Canada. Mizând pe experiența acumulată în optimizarea și automatizarea proceselor operaționale, compania a dezvoltat de-a lungul anilor propriile produse software, precum soluțiile Bento Mobile Device Management și Bento Field Service Management.