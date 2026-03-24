[P] Tehnologia care promite o evaluare mai rapidă a pielii

Potențialul tehnologic oferit de inteligența artificială în domeniul frumuseții este din ce în ce mai vast și mai apreciat în ultimii ani, deoarece se manifestă în mai multe direcții esențiale. Lucrul cu instrumentele, pe care AI le are la dispoziție, permite o analiză mai profundă a feței și a pielii, prin imagini, pentru a identifica problemele dermatologice și starea tenului, în scopul atingerii obiectivelor dorite.

Diagnosticarea pielii bazată pe imagini este îmbunătățită de la an la an și astfel devine mai precisă și mai aptă să facă o identificare mai eficientă a problemelor vizibile și invizibile ochiului uman. Ceea ce vedem la suprafața pielii poate fi complet diferit de ce este de fapt situat în straturile profunde. Adică, suprafața pielii poate arăta netedă, tonifiată și hidratată, însă când se face un diagnostic, adesea chiar și la o vârstă fragedă, se vede ce este înăuntru, în straturile cutanate – cantitatea de fibre de elastină și colagen din piele.

Unele dispozitive sunt foarte performante și pot detecta ce se întâmplă în profunzime; dacă există o încălcare a stratului vascular, atunci pielea noastră nu primește oxigen și nutrienți și, în consecință îmbătrânește prematur. Când facem aceste diagnostice, ne ajustăm tratamentele cosmetice și ne îmbunătățim sănătatea pielii. Și acest lucru este foarte important.

De asemenea, contează și depistarea petelor pigmentare. În plus contează să știm cât pigment este prezent în piele și pe ce strat se află acel pigment. Asta pentru că, în primul rând, ne arată vizual vârsta. Când fața are un ton neuniform, imediat asta indică faptul că pielea este plină de riduri și mai matură. Petele pigmentare sunt localizate în aglomerări pe suprafața pielii, ele provoacă perturbări ale funcționării corecte a pielii, exfolierea stratului superficial. Când straturile pielii funcționează corect, atunci tenul arată tânăr și frumos. Prin urmare, pielea are nevoie de un tratament de recuperare și de exfoliere cutanată pentru a avea un aspect întinerit. În acest sens, diagnosticele ne arată cum ne putem îmbunătăți sănătatea și aspectul pielii, pentru a prelungi tinerețea, frumusețea și durata ei de viață.

Prin tehnologii de diagnosticare computerizată și algoritmi specifici, sistemele pot compara fotografiile utilizatorilor cu baze mari de date dermatologice și pot detecta petele pigmentare, ridurile, liniile fine, inflamațiile, acneea, textura și nivelul de hidratare a pielii, oferind apoi evaluări precise și rapide. Algoritmii AI pot analiza imediat vârsta, stilul de viață, tipul de piele, factorii de mediu, istoricul produselor folosite. În acest mod, sistemele indică rapid tratamente cosmetice și rutine de skincare personalizate, care sunt corespunzătoare fiecărui utilizator.

An de an sunt create tot mai multe tehnologii digitale în skincare și dispozitive cu inteligență artificială încorporată. Multe dintre acestea au ca scop atât prevenirea apariției problemelor pielii, cât și identificarea lor într-un stadiu incipient, astfel încât utilizatorii să poată înțelege mai bine ce tip de îngrijire li se potrivește.



În ultimii ani, instrumentele de analiză a pielii au început să joace un rol tot mai important în zona de beauty tech, tocmai pentru că încearcă să rezolve una dintre marile limitări ale cumpărăturilor online: faptul că nu poți testa produsele sau discuta direct cu un specialist. Astfel au apărut diverse instrumente online pentru diagnosticarea tenului pe site-uri specializate, care analizează textura pielii pe baza unui selfie și oferă o evaluare orientativă a problemelor tenului.

Aceste sisteme funcționează prin compararea imaginii utilizatorului cu baze de date dermatologice extinse, în care sunt incluse mii de fotografii clinice ale diferitelor tipuri de piele. În urma acestor comparații, algoritmii pot identifica tipare precum deshidratarea, petele pigmentare sau liniile fine și pot sugera direcții generale de îngrijire. Pentru utilizatori, avantajul este că pot face o primă evaluare rapid, direct de pe telefon, fără a fi nevoie de o consultație fizică.

În practică, tot mai mulți utilizatori testează instrumentele online pentru diagnosticarea tenului pentru a înțelege mai bine nevoile reale ale pielii. Acestea sunt foarte eficiente, le oferă informații despre probleme, precum și indicații, soluții, produse cosmetice recomandate. În general, diagnosticul online al pielii se bazează pe un algoritm puternic. Instrumentul are capacitatea de a compara rapid selfie-ul persoanei respective cu mii de fotografii clinice, pentru a stabili apoi o evaluare pe baza rezultatelor. Algoritmul de analiză poate identifica multe probleme ale pielii, care includ: linii fine, riduri profunde, pete pigmentare, coșuri, inflamații și altele.

Instrumentul nu stochează date și imagini, totul este șters de pe server, nu există nicio modalitate de a salva rezultatele. Persoana care dorește să le păstreze, ar putea face o captură de ecran.

Rezultatul este o analiză rapidă și convenabilă a problemelor, a punctelor forte și slabe ale pielii. Prin aceste informații, se va face mult mai ușoară alegerea celor mai bune ingrediente active și produse cosmetice.