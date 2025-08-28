[P] Totul despre ITP: acte, valabilitate și servicii moderne

Pentru mulți șoferi, inspecția tehnică periodică (ITP) rămâne un moment plin de emoții. Este o verificare obligatorie, dar mai ales o garanție a faptului că circuli în siguranță și că îți protejezi atât familia, dar îi protejezi și pe ceilalți participanți la trafic. Ca să eviți amenzile costisitoare sau neplăcerile cauzate de lipsa ITP-ului, este esențial să știi exact ce documente îți trebuie, la ce interval trebuie efectuată inspecția și cum te poți pregăti.

Ce reprezintă inspecția tehnică periodică

ITP-ul este obligatoriu pentru toate vehiculele înmatriculate, reglementat în România prin Directiva 2014/45/UE și Legea nr. 260/2017 și OG nr. 81/2000. Verificările sunt realizate fie la Registrul Auto Român (RAR), fie la stațiile autorizate și supravegheate de acesta.

RAR monitorizează în permanență activitatea acestor stații prin verificări tehnice, analize, controale în trafic și chiar reverificări. Astfel, se asigură respectarea standardelor impuse și siguranța vehiculelor aflate în circulație.

Acte necesare pentru efectuarea ITP-ului

Când mergi la inspecție, trebuie să ai la tine următoarele documente, potrivit Registrului Auto Român:

Certificatul de înmatriculare (talonul) – original

Actul de identitate al șoferului care se prezinta cu autovehiculul la itp – în original

Polița RCA valabilă la data efectuării inspecției – printata sau in varianta digitala pe telefon, email, whats app etc

Cartea de identitate a vehiculului (CIV) – în original sau in copie conform cu originalul daca autovehiculul este in sistem leasing.

Valabilitatea ITP-ului diferă în funcție de tipul vehiculului

Perioada de valabilitate a ITP-ului variază în funcție de tipul și vechimea vehiculului. Mai jos găsești detaliile complete:

Autoturismele noi: valabil 3 ani de la prima înmatriculare. Următoarele inspecții se fac la intervale calculate de la data ultimei inspecții;

Autovehiculele noi pentru transport marfă: valabil 2 ani de la prima înmatriculare. Următoarele inspecții se fac la intervale calculate de la data ultimei inspecții;

Autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;

Autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune cu vechime până în 12 ani – la 2 ani;

Autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune și cu vechime de 12 ani și peste – la 1 an;

Autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru transport alternativ (ex: Uber, Bolt, Black Cab etc.) – la 6 luni;

Autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maxim autorizată mai mică de 3.500 kg – la 1 an;

Autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maxim autorizată mai mare de 3.500 kg – la 1 an;

, având o masă totală maxim autorizată mai mare de 3.500 kg – la 1 an; Motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roți și cvadricicluri – la 2 ani (indiferent de vechime).

Dacă vrei să scapi de aglomerație și de graba de ultim moment, cel mai bine este să îți faci programarea din timp. La Ritter ITP beneficiezi de o soluție modernă și comodă: rezervare online direct pe site, cu opțiunea de a achita rapid cu cardul.

Ce servicii îți oferim

La noi beneficiezi de o gamă completă de servicii de Inspecție Tehnică Periodică:

Inspecții tehnice periodice pentru autoturisme 4×2 și 4×4, autoutilitare, motociclete, ATV-uri sau autovehicule echipate cu GPL/GNC;

Testarea frânelor și noxelor;

Diagnoză computerizată completă;

Verificare și reglaj faruri, schimb de becuri;

Verificarea discurilor și tamburilor;

Încărcare freon și igienizare instalație de climatizare;

Testarea bateriei, inclusiv pentru motociclete.

Dacă vrei să cumperi o mașină sau o motocicletă, inginerii îți pot face o evaluare detaliată, explicându-ți pe înțelesul tău fiecare aspect.

Cât te costă un ITP și cum te programezi

Prețul pentru un ITP în 2025 variază între 160 și 300 de lei, în funcție de tipul vehiculului și de motorizare (benzină, diesel, GPL), dar și de stația aleasă.

În plus, beneficiezi de:

Programări online rapide și plată cu cardul direct pe site;

și plată cu cardul direct pe site; Posibilitatea de a veni și fără programare;

Program extins, de luni până vineri între 08:00 – 20:00 și sâmbătă 08:00 – 14:00.

Amenzi pentru ITP expirat

Valoarea punctului de amendă a crescut la 202,5 lei. Astfel, sancțiunile variază între 405 lei și peste 20.000 lei, în funcție de gravitate. În plus, riști reținerea talonului și obligativitatea de a face inspecția doar la RAR, nu la stațiile obișnuite.

Clasa I (2-3 puncte): 405 – 607,5 lei

Clasa II (4-5 puncte): 810 – 1.012,5 lei

Clasa III (6-8 puncte): 1.215 – 1.620 lei

Clasa IV (9-20 puncte): 1.822,5 – 4.050 lei

Clasa V (21-100 puncte): 4.252,5 – 20.250 lei

De ce să alegi Ritter ITP

Consultanță gratuită și explicată pe înțelesul tău

Te poți programa simplu online direct pe site, prin telefon sau pe WhatsApp la nr. 0773.777.222 SMS de reamintire înainte de expirarea ITP-ului;

la nr. 0773.777.222 SMS de reamintire înainte de expirarea ITP-ului; Servicii complete pentru siguranță și confort;

Posibilitatea plății online, cu cardul, dar și la locație (numerar sau card);

Program extins și flexibil. Deschis de la 08:00 la 20:00 de luni pana vineri si sambata de la 08:00 la 14:00.

Cu ajutorul nostru, scapi de griji și circuli în siguranță, legal și fără stres.