[P] Vrei să cumperi un apartament? Sfaturi de la un dezvoltator cu 30 de ani exprerientă in real estate

Prețul, numărul de camere și suprafața sunt primele criterii după care alegem o locuință. Dar sunt la fel de importante lucrurile care nu sunt menționate întotdeauna într-un anunț de vânzare: cine este dezvoltatorul, ce primești efectiv pentru suma plătită, câtă lumină are apartamentul, cât de bine este compartimentat, ce vei auzi cu ferestrele deschise și cât te va costa să locuiești acolo după ce ai primit cheile.

Cu 30 de ani de experiență în real estate, MediaCity propune câteva lucruri pe care merită să le verifici înainte să cumperi.

Începe cu dezvoltatorul, nu cu apartamentul

Caută proiectele pe care dezvoltatorul le-a finalizat și mergi să le vizitezi. Cum arată fațada? Cum s-au păstrat spațiile comune? Sunt îngrijite zonele verzi? Cum arată parcarea și accesul în clădire?

Dacă dezvoltatorul a construit deja în aceeași zonă, ai un reper și mai bun. Ghica Apartments – Faza II, de exemplu, este a doua etapă a proiectului dezvoltat de MediaCity în zona Baicului. Prima etapă, cu 108 apartamente, este finalizată și locuită.

Ghica Apartments – Faza II este în construcție și va avea 138 de apartamente, de la studiouri duble la 5 camere, și 152 de locuri de parcare. Aproximativ 30% din teren este destinat spațiilor verzi și zonelor comune. Proiectul include încălzire în pardoseală, tâmplărie cu geam tripan, panouri fotovoltaice pentru consumul spațiilor comune și infrastructură pentru încărcarea mașinilor electrice. Sunt lucruri pe care un cumpărător le poate verifica încă din etapa de construcție, împreună cu evoluția lucrărilor și materialele folosite.

Cere documentele și studiază-le înainte să semnezi

Înainte de rezervare sau semnare, interesează-te de situația juridică a proprietății și de documentele proiectului. Verifică autorizația de construire, documentația cadastrală disponibilă, condițiile contractuale și termenele asumate.

Trebuie să fie foarte clar ce cumperi și ce plătești separat: apartament, loc de parcare, boxă, cote din părțile comune, eventuale opțiuni sau finisaje suplimentare.

Uită-te dincolo de aparențe

La o vizionare este ușor să observi parchetul, gresia sau obiectele sanitare. Dar acestea sunt și lucrurile pe care le poți schimba cel mai ușor.

Mai greu de modificat sunt tâmplăria, termoizolația, instalațiile și, evident, tot ceea ce ține de structura clădirii.

Dacă proiectul este în construcție, întreabă ce materiale și sisteme sunt folosite și urmărește evoluția șantierului. Fotografiile și actualizările periodice te ajută să vezi etape care vor fi acoperite, la final, de finisaje.

Nu cumpăra doar metri pătrați. Gândește-te la cum poți folosi suprafața conform stilului tău de viață

Două apartamente de 70 mp pot fi total diferite în funcție de modul cum sunt compartimentate.

Pe baza planului încearcă să îți imaginezi cum vei mobila. Aveți cu toții loc la masa din bucătărie? Unde așezi televizorul? Cât de mare ar putea fi dulapul din dormitor? Ai spațiu de depozitare pentru aspirator, valize, haine și toate obiectele pe care planul de vânzare nu le desenează? Poți circula firesc după ce ai montat tot mobilierul de care ai nevoie?

Uită-te și la proporțiile camerelor, la spațiile de pe holuri și la relația dintre bucătărie, living și dormitoare. O compartimentare bună poate face ca apartamentul să pară mai mare decât arată suprafața din acte.

Mergi la vizionare ziua și uită-te pe fereastră

Lumina naturală schimbă radical felul în care se simte o locuință. Contează orientarea, etajul, dimensiunea ferestrelor și distanța față de clădirile din jur.

Dacă apartamentul poate fi vizitat, mergi în timpul zilei și stai câteva minute în fiecare cameră. Privește și în exterior. Ce vezi astăzi de la fereastră? Ce se află pe terenurile din jur? Cât de aproape ești de clădirea de vizavi?

La Icon Garden, de exemplu, cele 153 de apartamente sunt organizate într-un ansamblu cu regim redus de înălțime, în jurul unei grădini interioare. Fiecare locuință are balcon, terasă sau grădină privată, iar parcarea este amplasată în subteran, astfel încât spațiul dintre clădiri să rămână verde și destinat locatarilor.

Este genul de diferență pe care o înțelegi mai bine la fața locului decât dintr-o listă de dotări.

Verifică și nivelul de liniște, mai ales dacă alegi o locuință într-o zonă centrală.

La vizionare ascultă apartamentul cu ferestrele închise, apoi deschide-le. Traficul, o intersecție aglomerată, accesul în parcare sau anumite activități comerciale pot schimba mult confortul unei locuințe. Zgomotul este greu de corectat după cumpărare.

Întreabă ce cheltuieli vei avea după ce te muți

Verifică sistemul de încălzire, termoizolația, tâmplăria și certificatul energetic atunci când este disponibil. Întreabă cum sunt alimentate și întreținute spațiile comune și care sunt costurile recurente. Apoi calculează bugetul total: apartament, parcare, eventuală boxă, taxe, modificări care se impun, administrare și întreținere.

Diferența dintre două proprietăți cu prețuri apropiate poate deveni semnificativă după câțiva ani de utilizare.

Gândește-te la Total cost of Living

Cât va costa întreținerea, utilitățile, dar și cât timp vei petrece în trafic până la serviciu sau până la cumpărături. Ai copii? Verifică școlile și grădinițele din zonă. Uneori, 30 de minute în plus pe zi petrecute pentru relaxare sunt de neprețuit.

Locul de parcare este potrivit pentru mașina ta?

Află câte locuri sunt în raport cu numărul de apartamente. Sunt subterane sau la exterior? Cum intri și cum ieși? Ajungi direct din parcare în clădire? Locul este inclus sau se cumpără separat?

Modul în care este amenajată parcarea influențează inclusiv ce se întâmplă la nivelul solului. Într-un proiect bine organizat, spațiile destinate oamenilor nu ajung, în timp, parcări improvizate.

Uită-te la ce cumperi dincolo de ușa apartamentului

Holul, liftul, curtea, aleile, accesul, spațiile verzi și locurile pentru biciclete sau cărucioare vor face parte din rutina ta.

Contează cât spațiu rămâne efectiv între clădiri și cum este folosit. Întreabă cine va administra ansamblul după predare și cum vor fi întreținute zonele comune. MediaCity, de exemplu, continuă să administreze ansamblurile timp de trei ani după predare.

Un apartament foarte bun într-un proiect prost administrat își pierde repede o parte din avantaj.

Vizitează zona când nu ai programată o vizionare

Mergi într-o dimineață de lucru. Revino seara. Dacă poți, treci și în weekend.

Cronometrează drumul până la metrou, școală sau serviciu, în loc să te bazezi exclusiv pe distanțele din prezentare. Vezi unde faci cumpărăturile, unde este cel mai apropiat parc și cum arată traficul la orele la care vei pleca și te vei întoarce acasă.

Uită-te la terenurile libere din apropiere și verifică dacă urmează să fie construite în zonă și alte clădiri. Priveliștea de astăzi poate arăta diferit peste câțiva ani.

După 30 de ani în real estate, experiența MediaCity arată că diferențele importante dintre proiecte apar adesea tocmai aici: în decizii de proiectare și execuție care par mici pe hârtie, dar pe care locatarii le simt în fiecare zi.

Un apartament îl alegi într-o perioadă relativ scurtă. Apoi locuiești cu alegerea ta ani de zile. Merită să petreci puțin mai mult timp verificând înainte să semnezi.