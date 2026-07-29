Păcănelele, interzise în Ploiești după votul unanim al Consiliului Local

Consilierii locali din Ploiești au votat în ședința de miercuri, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele” în municipiu, anunță primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

„Păcănelele au fost interzise în Ploiești. Mulțumesc din suflet tuturor ploieștenilor pentru susținerea proiectului, dar și consilierilor locali care au votat, în cele din urmă, în unanimitate”, a transmis edilul într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul a fost supus de trei ori dezbaterii consiliului local.

Primarul susține că primele două încercări de adoptare au eșuat, o dată din cauza lipsei unui aviz al unei comisii de specialitate, iar ulterior prin amânarea dezbaterii.

„Astăzi este votul pentru curățarea Ploieștiului de păcănele și a cartierelor de atmosfera interlopă și insalubră pe care aceste păcănele le aduc cu sine”, a mai transmis, miercuri, primarul Mihai Polițeanu.

La începutul lunii aprilie, Primăria Ploiești anunța, pe Facebook, lansarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza orașului. Se prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română, desfășurarea pariurilor sportive doar la Hipodrom, în spațiile deja existente.

Consiliile locale din Brăila, Sibiu, Câmpulung și Iași au decis în luna aprilie să interzică sălile de jocuri de noroc.

Totodată, județul Iași a devenit primul din România în care toate administrațiile locale au adoptat hotărâri pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc cu aparate de tip slot-machine.

