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Actualitate

Pact între 5 țări pentru a scoate migranți din UE. „Dorim să ajungem la un acord cu țări terțe în acest an”

Vladimir Ionescu
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Un număr de cinci state europene vor să semneze în acest an acorduri cu țări terțe pentru a-i scoate din UE pe migranții extracomunitari fără rezidență legală.

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