Skip to content
Lucian Pahonțu Foto: Inquam Photos / George Călin
Actualitate

Pahonțu se apără. Dar în locul unde spune șeful SPP că a stat, manifestanții au fost „zdrobiţi în bătaie”, a mărturisit unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali români

Răzvan Filip, Cătălin Tolontan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„Ne-am aflat în dispozitivul de la intersecția străzilor 13 Decembrie și Academiei”, a afirmat recent Lucian Pahonțu, ca să se apere față de investigația Recorder. Intersecția indicată de general este la distanță de câteva sute de metri baricada de la Inter. Însă este aceeași intersecție unde erau duși oamenii arestați la baricadă și pe bulevardul Bălcescu. O mărturie a lui Horia Roman Patapievici susține că la acea intersecție demonstranții pentru democrație au fost „târâți de picioare” și bătuți. 

  • Descrierea făcută de Horia Roman Patapievici este dezinteresată, întrucât nu datează din perioada actuală a cazului Pahonțu, ci este mult anterioară acestuia.
  • Șeful SPP Lucian Pahonțu susține că a stat în cealaltă parte a străzii pe care l-a plasat investigația Recorder.
  • Dar în ambele capete ale străzii 13 decembrie au avut loc acte de represiune contra civililor care protestau pașnic. Cu o diferență.
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. Abonamentele dascălilor sunt distribuite printr-o organizație de educație care investește în profesori.