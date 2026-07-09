Palestinienii, chemați la vot. Primele alegeri parlamentare din ultimele două decenii

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a stabilit data de 28 noiembrie pentru următoarele alegeri parlamentare, conform unui decret publicat joi, iar dacă ele vor avea loc, acest lucru va marca primul astfel de vot în teritoriile palestiniene din ultimele două decenii, relatează agenția France Presse.

„Decretul prezidenţial solicită poporului palestinian din Ierusalim, Cisiordania şi Fâşia Gaza să participe la alegeri parlamentare libere şi directe pentru a alege membrii Consiliului Legislativ Palestinian la data specificată”, a relatat agenţia oficială de ştiri Wafa, citând decretul lui Mahmoud Abbas, scrie Agerpres.

Ultimele alegeri parlamentare din teritoriile palestiniene au avut loc în 2006, când Hamas a câştigat scrutinul, învingând partidul Fatah al lui Abbas, care dominase anterior politica palestiniană.

Consiliul Legislativ Palestinian, care serveşte drept parlament al Autorităţii Palestiniene conduse de Mahmoud Abbas, nu s-a mai întrunit din 2007.

Organizarea alegerilor se numără printre reformele cerute de comunitatea internaţională, care sprijină financiar Autoritatea Palestiniană.

Donatorii îşi condiţionează din ce în ce mai mult sprijinul financiar şi diplomatic de reforme

Mahmoud Abbas, în vârstă de 90 de ani, a câştigat ultimele alegeri prezidenţiale palestiniene din 2005 pentru un mandat de patru ani, care ar fi trebuit să se încheie în 2009.

Cu toate acestea, mandatul său a fost prelungit, iar de atunci nu au mai avut loc alegeri prezidenţiale. Mahmoud Abbas a condus de atunci prin decrete, o practică ce a atras critici atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.

În 2021, el a anunţat alegeri legislative şi prezidenţiale, programate pentru lunile mai şi iulie ale acelui an.

Aceste alegeri au fost ulterior amânate pe termen nelimitat din cauza lipsei de garanţii care să permită desfăşurarea votului în Ierusalimul de Est, ocupat de Israel din 1967.

În aprilie, palestinienii s-au prezentat la urne pentru a alege consiliile municipale din Cisiordania ocupată, acestea fiind primele alegeri organizate de la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023.

Autoritatea Palestiniană se confruntă cu critici pe scară largă cu privire la corupţie, paralizia instituţiilor sale şi erodarea legitimităţii. Donatorii îşi condiţionează din ce în ce mai mult sprijinul financiar şi diplomatic de reforme, în special în ceea ce priveşte guvernarea locală.

În iunie, Mahmoud Abbas a anunţat că alegerile prezidenţiale vor avea loc la începutul anului 2027, fără a specifica dacă va fi candidat.