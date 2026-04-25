Primele alegeri organizate în Fâşia Gaza în ultimii 20 de ani. Cum a decurs votul

Secţiile de votare din oraşul Deir al-Balah din Fâşia Gaza s-au închis sâmbătă cu o prezenţă la urne de 22,6%, aproape jumătate din prezenţa la vot înregistrată în teritoriul palestinian Cisiordania.

Aceste alegeri locale, organizate de Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP), au fost primele organizate în Fâşia Gaza în ultimii 20 de ani, scriu EFE și Agerpres.

Perioada de votare, care a avut loc în corturi ridicate în acest oraş din centrul enclavei palestiniene devastate de război, a fost prelungită de Comitetul Electoral Central Palestinian (CEC) cu o oră, până la locală 18:00 (15:00 GMT), pentru a permite mai multor palestinieni să îşi exprime votul.

CEC raportase că prezenţa la vot cu o oră înaintea închiderii secţiilor din Deir al-Balah a fost de doar 21,2%, comparativ cu media de 40,6% din Cisiordania.

22:10

Alegerile municipale palestiniene s-au încheiat fără incidente majore

În final, prezenţa la vot la alegerile municipale de sâmbătă din Cisiordania ocupată şi din zona Deir el-Balah din Fâşia Gaza a fost de 53,4%, procesul de votare desfăşurându-se fără incidente majore, deşi într-o atmosferă tensionată.

Deşi existau temeri privind posibilitatea boicotării alegerilor de către colonişti, au fost raportate doar incidente minore în guvernoratele Toubas şi Nablus, potrivit organizaţiei pro-democraţie Al Marsad, care a desfăşurat peste 500 de observatori pentru a monitoriza procesul, , relatează EFE și Agerpres.

Totodată, surse din CEC au declarat pentru agenția EFE că nu au fost raportate incidente în timpul votului din Fâşia Gaza. Prezenţa la vot în orașul Deir al-Balah (centrul Gaza) a ajuns în final la 22,6%.

CEC va anunţa rezultatele alegerilor duminică.

Primele alegeri în Fâşia Gaza din ultimii 20 de ani

Acestea sunt primele alegeri din Fâşia Gaza din ultimele două decenii, de data aceasta organizate de ANP, care guvernează Cisiordania şi este controlată de partidul Fatah, cu care gruparea islamistă Hamas, care încă guvernează enclava palestiniană, se află în conflict frecvent.

Alegerile au fost posibile datorită acceptării de către Hamas, care s-a arătat dispus să renunţe la controlul asupra Fâşiei Gaza în temeiul armistiţiului în vigoare din octombrie 2025.

Alegerea oraşului Deir al-Balah – unde candidează doar partide independente – provine din faptul că este unul din puţinele oraşe din Fâşia Gaza care nu sunt ocupate militar de armata israeliană, care controlează mai mult de jumătate din teritoriu şi a distrus sau a deteriorat 80% din clădirile de pe întreg teritoriul enclavei palestiniene.

Deir al-Balah, unde 70.000 de persoane au drept de vot, şi-a păstrat în mare parte străzile pavate, infrastructura, iar mare parte din instituţiile sale civile şi private funcţionează, într-o enclavă unde peste 72.000 de persoane au fost ucise în urma ofensivei israeliene începute în octombrie 2023.

Alegeri locale în teritoriile palestiniene, 25 aprilie 2026. Vot desfășurat la Deir al-Balah, în Fâșia Gaza. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fără Hamas pe listele electorale. De ce au fost excluși

Prezenţa la vot raportată de Comisia Electorală Centrală Palestiniană (CEC) a fost aceeaşi cu cea înregistrată în a doua fază a ultimelor alegeri locale, desfăşurate în martie 2022, şi mai mică decât procentul de 64,7% din prima fază a acestor alegeri, care a avut loc în decembrie 2021.

Grupul islamist Hamas nu a participat la alegerile locale din 2021 şi 2022 în semn de protest faţă de anularea alegerilor parlamentare palestiniene programate pentru mai 2021.

La alegerile din această sâmbătă, Hamas a lipsit şi de pe listele electorale, după ce a refuzat să semneze o condiţie impusă candidaţilor: angajamentul lor faţă de soluţia cu două state, unul palestinian şi unul israelian, recunoscând astfel statul Israel.

Boicotul Hamas s-a extins şi în Fâşia Gaza în 2021, unde conduce de facto din 2007, dar sâmbăta aceasta gruparea islamistă a permis Autorităţii Naţionale Palestiniene (ANP), care guvernează Cisiordania, să organizeze alegeri locale în oraşul Deir al-Balah.

De 20 de ani, palestinienii din Cisiordania au putut vota doar la alegerile municipale, ultimele alegeri prezidenţiale având loc în 2005, iar ultimele alegeri parlamentare în 2006.

În cazul Fâşiei Gaza, locuitorii din Deir al-Balah sunt primii care votează din 2006, deoarece Hamas nu a autorizat alegerile locale în tot acest timp, în mijlocul confruntărilor cu Fatah – partidul care conduce ANP – pe care a expulzat-o din Fâşie în 2007.