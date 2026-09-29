Până când îi suntem datori lui Hagi?

Încă un meci rușinos al naționalei României. 2-4 cu Bosnia și Herțegovina după un nou experiment ciudat al selecționerului.

A confiscat Hagi echipa națională pentru viziunile lui stranii despre fotbal? Sau poate că râde de noi. Nu suntem noi bufonii regelui căruia îi cântăm mereu în strună?

Dacă a vrut să ne șocheze, a reușit. Dacă a crezut că îi va șoca și pe bosniaci, s-a înșelat. De Hagi zic.

Sergey Barbarez cu costumul lui împrumutat parcă de la bunicul (nu că al nostru era mai elegant!) este însă vulpoi bătrân, care știe meserie. Și-a dus echipa la Mondial și nu vrea să inventeze alt fotbal.

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