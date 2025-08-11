„Pană totală” de curent în Irak, în contextul unor temperaturi record şi consum crescut

Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o „pană totală” provocată de „o creştere record a temperaturilor”, precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea a două linii de transmisie, a anunţat Ministerul Energiei din această țară, potrivit AFP.

Deşi multe dintre locuinţe s-au putut alimenta în continuare cu ajutorul generatoarelor, pana de curent s-a produs în contextul unor temperaturi ce au ajuns până la 50 de grade Celsius în capitala Bagdad şi în 11 provincii din centrul şi sudul ţării.

Potrivit ministerului citat, o creștere semnificativă a cererii se înregistrează în principal în provincia Kerbala, unde milioane de pelerini se îndreaptă spre oraşul sfânt şiit cu prilejul importantei comemorări religioase Arba’in.

„Echipele noastre sunt în prezent mobilizate pe teren pentru a restabili progresiv reţeaua în următoarele ore”, a precizat Ministerul Energiei într-un comunicat.

Potrivit ministerului irakian, pe fondul creşterii temperaturilor, precum şi a cererii, două linii de transmisie nu au mai funcţionat, „provocând o pierdere bruscă şi accidentală pe reţea de peste 6.000 de megawaţi”, incident care a determinat o pană totală şi sistarea funcţionării centralelor electrice.

Acest val de căldură va dura mai bine de o săptămână, potrivit serviciilor meteorologice.

„Irakul se confruntă în prezent cu valuri de căldură din ce în ce mai intense şi mai frecvente” în comparaţie cu secolul XX, a explicat pentru AFP purtătorul de cuvânt al serviciilor meteorologice, Amer al-Jaberi, menționând drept cauze schimbările climatice şi factori umani.

El a subliniat că emisiile de gaze şi fumul degajat de generatoarele private „contribuie la creşterea temperaturilor”.

Al-Jaberi pledează pentru „o centură verde” în jurul Bagdadului, astfel încât oraşul „să poată respira puţin”.

Subiectul electricităţii este ultra-sensibil în Irak, unde penele de curent din ce în ce mai severe provoacă regulat manifestaţii şi exacerbează nemulţumirea populaţiei faţă de elitele de la putere.

În iulie 2023, un incendiu izbucnit la o staţie de transmisie din sudul Irakului a provocat o pană de curent generalizată.

Dacă marea majoritate a irakienilor au recurs la generatoare private, această sursă de electricitate nu este mereu suficientă pentru funcţionarea electrocasnicelor, mai ales a aparatelor de aer condiţionat.

Ca să nu mai aibă pene de curent, Irakul ar trebui să producă circa 55.000 MW în perioadele de vârf ale consumului. Luna aceasta, pentru prima dată, centralele electrice irakiene au atins pragul de 28.000 MW.