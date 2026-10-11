Pancu, avertisment înainte de U Cluj – Rapid: „Sunt mai solizi”. Ce crede despre FCSB-ul lui Reghecampf

Daniel Pancu, antrenorul echipei Rapid, a declarat că se aşteaptă la o partidă complicată împotriva formaţiei Universitatea Cluj şi s-a arătat convins că rivala FCSB va reveni în lupta pentru primele şase locuri din SuperLiga după numirea lui Laurenţiu Reghecampf pe banca tehnică.

Meciul dintre U Cluj și Rapid este programat luni, de la ora 21:00. Pancu a avertizat că giuleştenii vor avea o misiune grea în deplasare, în faţa unui adversar aflat într-o formă foarte bună.

„Suntem în faţa unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care şi-a revenit complet, şi-a recuperat jucătorii. Au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, iar ultima a fost în cel mai important joc pentru ei, derby-ul Clujului. Mă aştept la un joc foarte complicat.

E echipa care a terminat pe locul 2, a jucat finala Cupei în sezonul trecut, şi-a păstrat antrenorul, unul foarte bun. Au pierdut un jucător important în apărare (n.r – Andrei Coubiş). În rest, sunt mai solizi decât anul trecut, cel puţin de la mijloc în sus”, a declarat Pancu, potrivit primasport.ro.

Pancu e sigur că Reghecampf va duce FCSB în play-off

Pancu a comentat şi debutul lui Laurenţiu Reghecampf la FCSB, care a început noul mandat cu o victorie în faţa echipei Oţelul Galaţi, scor 1-0. Întrebat despre formaţia roş-albastră, tehnicianul a zâmbit şi a menţionat că se aşteaptă ca aceasta să urce în clasament.

„Nu am ce să comentez. Mă aşteptam să fie altceva. Va fi în continuare, nu ştiu. E normal ce se întâmplă. E o echipă cu valoare şi cu siguranţă va fi în primele 6. Mai departe, nu ştiu”, a mai spus Pancu.

Rapid are nevoie de victorie la Cluj pentru a rămâne aproape de liderul Dinamo, distanţat la cinci puncte după succesul cu Sepsi, scor 2-0.