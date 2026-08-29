„Panica de iarnă” începe de acum: Depozitele de gaze ale Europei, mult sub nivelul din anii trecuți. Care e situația în România

Europa se îndreaptă spre lunile mai reci cu stocurile de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, ceea ce a declanșat o „panică de iarnă” în rândul comercianților de energie, au declara experți citați de The Guardian.

Stocurile de gaze ale UE erau umplute în proporție de 63% în ultima săptămână a lunii august, cu mult sub media de 80% înregistrată la sfârșitul lunii august în ultimii ani și printre cele mai scăzute niveluri înregistrate vreodată pentru această perioadă a anului.

Potrivit platformei europene AGSI, vineri, gradul de umplere al depozitelor de gaze din România era de 69,87%.

Țări precum Olanda, Letonia, Slovacia sau Suedia apar cu un grad de umplere de 45-50%, în timp ce la polul celălalt se află Polonia și Portugalia cu un nivel de 92% și Italia cu 82%.

Cel mai scăzut grad de umplere din ultimii 13 ani

La ritmul lent actual de alimentare a depozitelor de gaze, UE va intra probabil în sezonul de încălzire de iarnă cu rezerve de gaze cu aproximativ o cincime sub media pe ultimii cinci ani și la cel mai scăzut nivel din 2013, potrivit lui Greg Molnar, analist în domeniul gazelor și profesor.

„Nivelurile scăzute ale stocurilor sporesc în mod natural riscul unei volatilități sporite a prețurilor în timpul iernii”, a afirmat acesta, situație care ar putea fi agravată de „valuri de frig sau condiții de vânt slab”, care ar crește consumul de gaze pe durata iernii.

Finalul rece al iernii trecute și producția de energie electrică pe bază de gaz, mai mare decât de obicei, în timpul valurilor de căldură din Europa din această vară, au contribuit, de asemenea, la epuizarea stocurilor de gaz ale blocului.

Prețurile de pe piața europeană a gazelor naturale au „rămas relativ stabile” în această vară, în speranța că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă și stocurile de iarnă vor putea fi refăcute. Cu toate acestea, „nimeni nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în curând”, potrivit lui Bjarne Schieldrop, analist-șef pentru mărfuri la grupul bancar nordic SEB.

„Ca urmare, piața europeană a gazelor naturale a intrat într-o ușoară stare de panică legată de iarnă în ultima săptămână”, a adăugat Schieldrop.

Bruxellesul e optimist

Nu există motive imediate de îngrijorare cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale în Uniunea Europeană, întrucât stocurile din bloc se află la 62% din capacitate, a declarat joia trecută purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, potrivit Reuters.

Țările UE se confruntă cu dificultăți în umplerea depozitelor de gaze înainte de venirea iernii, întrucât prețurile ridicate ale gazelor, înregistrate de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, au descurajat companiile să cumpere combustibil pentru stocare.