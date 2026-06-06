Papa Leon a început o vizită de o săptămână în care va ține o slujbă pentru un milion de oameni și va binecuvânta cea mai înaltă biserică din lume

Papa Leon al XIV-lea sosește sâmbătă în Spania pentru o vizită de șapte zile, în cadrul căreia va pune accentul pe problemele legate de migrație și pe aspectele sociale, transmite France Presse.

Leon a plecat spre Spania sâmbătă dimineață spre vizita sa apostolică de o săptămână cu avionul său papal, potrivit Vatican News.

Pope Leo XIV has departed from Rome aboard the papal plane bound for Madrid, as he begins his 7-day Apostolic Journey to Spain.https://t.co/KtDx2MbAXJ pic.twitter.com/9FEEFmLtam — Vatican News (@VaticanNews) June 6, 2026

Deplasarea Suveranului Pontif va începe propriu-zis cu o ceremonie de întâmpinare la Palatul Regal din Madrid, în prezența regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia, urmată de o vizită la un centru social din capitala spaniolă.

Prima zi se va încheia cu o rugăciune lângă stadionul Santiago Bernabéu al echipei Real Madrid, unde sunt așteptate 400.000 de persoane.

Slujbă pentru un milion de oameni în centrul Madridului

Duminică, aproximativ un milion de persoane urmează să participe la o slujbă în inima Madridului, în Piața Cibeles, care este de obicei punctul de întâlnire al suporterilor clubului de fotbal și sediul primăriei.

Deja multe străzi sunt blocate și centrul este paralizat în din capitala spaniolă ce s-a pregătit și cu monumente împodobite și flori plantate în culorile Vaticanului (galben și alb).

Printre alte momente importante ale acestei călătorii, care va dura până vineri, se numără un discurs pe care Leon al XIV-lea îl va ține luni în fața Parlamentului spaniol, o premieră pentru un suveran pontif.

Liturghie în Sagrada Familia

Papa va binecuvânta, de asemenea, noul turn al celebrei bazilici Sagrada Família din Barcelona, a cărei construcție a început la sfârșitul secolului al XIX-lea și care este acum cea mai înaltă biserică din lume.

Miercuri, el va oficia o liturghie în bazilica aflată într-un proces continuu de renovare, la exact un secol de la moartea genialului său arhitect, Antoni Gaudí, un catolic fervent declarat anul trecut „venerabil” de către Vatican, o etapă premergătoare beatificării sale.

Apoi, Leon al XIV-lea se va deplasa la aproximativ 2.000 de kilometri de Peninsula Iberică, în arhipelagul Canarelor, în largul coastelor africane, principala poartă de intrare a migranților în Spania, unde aceștia ajung adesea la capătul unei călătorii periculoase.

Papa vine cu un mesaj de susținere pentru migranți

Papa, foarte sensibil la cauza migranților, la fel ca predecesorul său Francisc, se va întâlni joi și vineri cu migranți, precum și cu organizațiile care îi ajută.

El va fi întâmpinat de Pedro Sánchez, care va fi apoi prezent la o ceremonie de omagiere a miilor de migranți care au murit încercând să ajungă în Europa (1.172 în 2025, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație) .

O excepție în Europa, Sánchez a lansat recent un vast plan de legalizare a imigranților fără acte, care ar trebui să ducă la rezolvarea statutului a jumătate de milion de persoane.

Decizia i-a adus critici dure din partea Partidului Popular (dreapta) și a Vox, partidul de extremă dreapta devenit a treia forță politică a țării.