Papa Leon a încercat să oprească execuția eșuată a Christei Pike

Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru a încerca să oprească execuția deținuței americane condamnate la moarte, Christa Pike, potrivit unui articol publicat de ziarul italian „La Repubblica”, dar nu a primit niciun răspuns din partea autorităților înainte ca injecția letală eșuată de miercuri să o lase în viață, relatează dpa.

Vaticanul nu a confirmat inițial articolul, publicat vineri dimineață.

Pike urma să devină miercuri seara prima femeie executată în Tennessee în ultimii peste 200 de ani, după ce fusese condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea unei colege în vârstă de 19 ani. La momentul comiterii Christa Pike, ea avea 18 ani.

Cu toate acestea, după ce i s-au administrat două doze de pentobarbital, conform prevederilor protocolului, ea a rămas în viață, au declarat autoritățile.

Femeia în vârstă de 50 de ani a fost transportată ulterior la o unitate medicală din afara închisorii. Avocații ei au declarat joi că se află în stare critică.

Vaticanul se opune pedepsei cu moartea. Leo, primul papă american, a cerut anterior abolirea la nivel mondial a pedepsei capitale.

Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a abolirii pedepsei cu moartea în statul american Illinois, în luna aprilie, șeful Bisericii Catolice a afirmat că demnitatea umană nu se pierde nici măcar după comiterea unor crime foarte grave. „Viața umană trebuie protejată”, a spus el.