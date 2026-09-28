Papa Leon denunţă „minciuna şi înşelăciunea” în relaţiile internaţionale. Apel către Europa

Papa Leon al XIV-lea a avertizat luni că relațiile dintre state devin tot mai lipsite de civilizație, în condițiile în care unii se laudă cu „minciuna și înșelăciunea”, și a îndemnat Europa să contribuie la ruperea acestui cerc și la promovarea respectului în relațiile internaționale, potrivit AFP.

Vorbind în orașul Metz, în apropierea graniței cu Germania, unde își încheia vizita de patru zile în Franța, Leon al XIV-lea nu a menționat pe nume niciun lider mondial.

Papa a cerut în trecut Uniunii Europene să depășească tensiunile și să-și regăsească unitatea pentru a contribui la pacea din Ucraina și nu numai.

Primul papă american din istorie a intrat în repetate rânduri în contradicție cu președintele Donald Trump în ultimele luni, în special în privința măsurilor dure împotriva imigrației în Statele Unite și a războiului din Iran.

Trump l-a catalogat drept „slab” în privința criminalității și „groaznic” în ceea ce privește politica externă.

„Relațiile dintre oameni și dintre state devin tot mai lipsite de civilizație. Valoarea respectării cuvântului dat este ignorată. În schimb, oamenii se laudă cu minciuna și înșelăciunea”, a declarat liderul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, alături de președintele francez Emmanuel Macron.

„Europa poate contribui la ruperea acestui cerc prin respectul față de ceilalți, pe care a învățat să-l cultive și să-l păstreze”, a spus Leon al XIV-lea, în cadrul primei vizite oficiale a unui papă în Franța din ultimii aproape 20 de ani.

Pe tot parcursul vizitei, papa a părut zâmbitor și apropiat de oameni, interacționând cu ușurință cu mulțimile.

Luni dimineață, suveranul pontif, pasionat de aviație, a petrecut o jumătate de oră în cabina de pilotaj a avionului Air France care l-a transportat spre Metz, în ultima etapă a călătoriei sale apostolice, a declarat compania aeriană pentru AFP.