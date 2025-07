Papa Leon s-a întâlnit Zelenski și i-a pus pe masă o nouă ofertă privind negocierile de pace cu Rusia: „Perfect posibilă”

Papa Leon al XIV-lea i-a spus miercuri președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită la Roma, că Vaticanul este dispus să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, scrie Reuters.

Papa, care s-a întâlnit cu liderul ucrainean pentru a doua oară de la începutul pontificatului său, ce durează de două luni, a discutat și despre „necesitatea urgentă a unei păci juste și durabile”, a transmis Vaticanul, într-un comunicat.

Zelenski și Suveranul Pontif au purtat discuții la Castel Gandolfo, un mic oraș italian situat pe un deal, nu departe de Roma, unde papa își petrece o vacanță de două săptămâni.

Zelenski a afirmat, într-un mesaj pe rețeaua de socializare X, că organizarea de tratative cu Rusia la Vatican ar fi „perfect posibilă, cu scopul de a opri agresiunea rusă și de a ajunge la o pace stabilă, durabilă și autentică”. El a adăugat însă că Moscova a respins astfel de propuneri, „așa cum a respins toate celelalte inițiative de pace”.

