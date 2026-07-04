Papa Leon XIV, apel către Europa să facă mai mult pentru migranți, de pe insula devenită simbol al tragediilor din Marea Mediterană

Într-o predică rostită sâmbătă în insula italiană Lampedusa, papa Leon a cerut Europei să facă mai mult pentru protecţia migranţilor,, informează AFP, preluată de Agerpres. Suveranul pontif a călcat pe urmele predecesorului său Francisc, care a făcut în 2013 prima deplasare în afara Vaticanului în aceeaşi insulă de numai 20 de km pătraţi dintre Tunisia şi Malta, devenită simbolul tragediilor migranţilor care încearcă să traverseze Marea Mediterană.

Vizita de o jumătate de zi a papei are loc la câteva săptămâni după ce Uniunea Europeană a adoptat noi măsuri privind migraţia, facilitând detenţia imigranţilor şi crearea de centre de reţinere la frontiere.

Papa a apreciat că „Europa este în măsură (…) să abordeze criza în mod organic, înscriind primul ajutor într-un plan strategic pe termen lung care să poată primi, proteja, promova şi integra migranţii, acţionându-se totodată pentru dezvoltare, astfel încât nimeni să nu fie constrâns să emigreze”.

El a înfierat „lipsa de interes pentru binele comun şi corupţia din ţările de origine, un sistem economic mondial care produce sărăcie şi excludere, teama care alimentează prejudecăţile şi dispreţul, (…) calculele criminale ale celor care obţin profituri din dramele altora”.

Înainte de predică, Leon a depus o jerbă de flori la cimitirul cu morminte numerotate ale migranţilor neidentificaţi şi a mers la Poarta Europei, monument dedicat victimelor, unde s-a recules singur pe o stâncă de lângă mare, cu sutana fluturând în vânt.

Programul vizitei care se încheie după-amiază mai cuprindea binecuvântarea unei plăci comemorative dedicate papei Francisc, pe cheiul unde debarcă migranţii salvaţi de pe mare de paza de coastă, vase umanitare sau pescari locali, şi o liturghie în aer liber.

Sâmbătă este şi Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii, ţara natală a Papei Leon, pe numele său de la naştere Robert Francis Prevost. El le-a transmis sincere felicitări tuturor americanilor cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă.