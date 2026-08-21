Paradoxul militar din UE: Planul de înarmare de 800 de miliarde de euro, dar cu un deficit de 100.000 de soldați

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu, afirmă că Europa trebuie să fie capabilă să desfășoare rapid aproximativ 100.000 de soldați pentru a descuraja un potențial atac rus, potrivit Euronews.com.

Uniunea Europeană se grăbește să se reînarmeze, mobilizând miliarde de euro pentru a oferi celor 27 de state membre resursele financiare necesare pentru a răspunde la potențiale amenințări externe.

În ciuda acestor obiective ambițioase de cheltuieli, susținute de angajamentele de apărare revizuite în sens crescător ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), specialiștii din domeniu avertizează că forțele armate europene se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește recrutarea și retenția personalului.

„În cele din urmă, trebuie să avem suficient personal pentru a gestiona aceste investiții”, a declarat Emmanuel Jacob, președintele Organizației Europene a Asociațiilor și Sindicatelor Militare (EUROMIL), adăugând că problema nu este nouă, dar ceea ce s-a schimbat este urgența tot mai mare.

Amploarea forței de muncă necesare pentru a susține această expansiune militară a fost subliniată și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în luna februarie.

„Imaginați-vă că suntem în 2030 — acesta este anul în care serviciile de informații spun că Rusia va fi pregătită și dispusă să pună la încercare NATO — și 100.000 de soldați ruși se adună la granița UE și la granița NATO”, a declarat el la Vilnius, conform evaluărilor serviciilor de informații europene.

„Pentru a face față unei concentrări de 100.000 de soldați, ar trebui să mobilizăm un număr similar de soldați și echipamente, și asta rapid”, a adăugat el atunci.

Chiar înainte ca Comisia Europeană să-și dezvăluie planul de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de personal.

În 2024, PE a adoptat un raport în care avertiza că „forțele armate europene se confruntă cu probleme grave de recrutare și de menținere a personalului”. Deputații europeni l-au îndemnat pe fostul șef al politicii externe, Josep Borrell, să analizeze această penurie și să propună posibile soluții.

Ca răspuns la întrebările adresate de Euronews, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că recrutarea și menținerea personalului militar rămân în responsabilitatea fiecărui stat membru în parte.

Cele mai mari obstacole

Un sondaj EUROMIL realizat în 11 țări europene arată că organizațiile de profil se confruntă cu blocaje majore: majoritatea respondenților au descris recrutarea ca fiind „problematică”, în timp ce menținerea personalului în sistem este considerată fie „problematică”, fie „critică”.

La sondaj au participat asociații militare din Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia.

Rezultatele au arătat că personalul militar părăsește cel mai adesea armata după aproximativ 10 ani de serviciu. Cele mai mari obstacole în calea recrutării sunt concurența din partea sectorului privat, salariile și cerințele privind condiția fizică.

În același timp, salariile mici, echilibrul precar între viața profesională și cea personală și alte condiții de muncă au fost identificate ca fiind principalele motive pentru care personalul părăsește armata.

Pe baza rezultatelor, raportul recomandă salarii și pensii mai mari, un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, precum și limitarea orelor de lucru pentru a contribui la atragerea și reținerea personalului.

Steven Everts, directorul Institutului UE pentru Studii de Securitate (EUISS), a afirmat că recrutarea și menținerea personalului în cadrul forțelor armate reprezintă o problemă complexă. „Aceasta este o provocare cu care se confruntă oamenii”, a spus el.

El a reiterat îngrijorările legate de salariile și condițiile de muncă ale soldaților, susținând în același timp că o dilemă majoră constă în modul în care Europa intenționează să-și extindă rezerva de rezerviști.

Este vorba de persoane cu competențe de specialitate care pot fi mobilizate doar pentru câteva luni pe an — sau chiar mai puțin. Printre aceștia se numără experți în domeniul cibernetic, specialiști în logistică și profesioniști din domeniul medical, „toate tipurile de funcții de care au nevoie armatele”, a spus el.

Potrivit lui Everts, efortul de reînarmare al Europei nu a fost însoțit de reformele organizaționale necesare pentru ca un astfel de sistem să funcționeze. „Dacă lucrezi pentru o companie de IT și șeful tău îți spune: «Ascultă, lucrezi pentru mine, amice», ce interes ar avea șeful tău să te pună la dispoziția forțelor armate naționale?”, a spus el.

„Este dificil să realizăm reînarmarea despre care vorbim atât de mult și din punct de vedere organizațional.”

O problemă și pentru NATO

Provocarea depășește granițele Uniunii Europene. Un membru al Comisiei pentru Apărare și Securitate (DSC) din cadrul Adunării Parlamentare a NATO, Spyridon Kyriakis, a fost însărcinat să analizeze „provocările tot mai mari” cu care se confruntă Alianța în ceea ce privește recrutarea și menținerea personalului. Raportul său este așteptat la sfârșitul lunii noiembrie.

Un document informativ al DSC subliniază că raportul ar trebui să identifice factorii structurali și sociali care stau la baza provocărilor moderne legate de recrutare și menținerea personalului militar, precum și implicațiile acestora pentru securitatea Alianței.

„Incapacitatea de a extinde forțele armate ale aliaților pentru a îndeplini noile cerințe ale NATO în materie de forțe reprezintă un risc direct pentru starea de pregătire, credibilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a forțelor NATO într-un mediu de securitate internațional din ce în ce mai complex și care se deteriorează rapid”, se menționează în documentul informativ.

Expertul în apărare Chris Kremidas-Courtney a scris în 2025 că oficialii NATO au avertizat că modelele actuale de forțe sunt „insuficiente” pentru un război de intensitate ridicată și că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a atrage și a reține personalul. Acestea ar presupune fie atragerea de voluntari, fie implementarea unui sistem de încorporare selectivă a tinerilor.

Dar este necesară și o schimbare de mentalitate, scrie Euronews, amintind că atunci când cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat anul trecut să transforme Bundeswehr-ul în cea mai puternică armată convențională din Europa, anunțul a fost întâmpinat cu îngrijorare.

Modificările legislative ulterioare, inclusiv legea care a reintrodus înregistrarea militară obligatorie, au determinat mii de oameni, în special tineri adulți, să protesteze.

Kremidas-Courtney susține că atragerea și reținerea personalului militar vor necesita nu doar reforme organizaționale, ci și o schimbare culturală mai amplă. „Dacă serviciul militar este privit cu dispreț în cadrul unei societăți, puțini vor dori să rămână și și mai puțini vor dori să se înroleze de la bun început”, a scris ea.

„Viitorul securității europene va depinde de capacitatea societăților sale de a reconstrui contractul social în jurul apărării naționale și al altor forme de serviciu, pentru a se asigura că Europa dispune de soldații de care are nevoie pentru a face față provocărilor viitoare”, a conchis expertul.

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