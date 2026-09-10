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Actualitate

Paradoxul Suediei, înainte de alegeri: o dezbatere polarizantă și pesimism în țara văzută de peste granițe ca un model de succes

Adrian Cochino
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Suedezii merg la urne duminică, într-un scrutin strâns, în care partidul social-democrat, aflat pe primul loc în sondaje, speră să înlăture guvernul de dreapta al prim-ministrului Ulf Kristersson după un singur mandat.

  • Suedia are o creștere economică peste media UE, inflația a scăzut sub 1%, iar criminalitatea s-a redus în ultimii ani. Înainte de alegerile de duminică, există un pesimism și o dezbatere frecvent tensionată. Care sunt motivele?