Paraguay, miracolul pe credit: banca prăbușită care a tras după ea un președinte

Falimentul Băncii Ueno- cea mai populară bancă a țării- l-a răsturnat pe președintele Paraguayului și i-a pătat imaginea în fața investitorilor, scrie Financial Times.

Căderea președintelui Paraguayului a scos la iveală fisuri în povestea de succes a pieței libere aclamată de investitori și de mișcarea conservatoare globală în ultimii ani.

Președinția lui Santiago Peña , un fost economist FMI cu un discurs elegantă, s-a destrămat în mai puțin de 72 de ore, după ce autoritățile de reglementare au preluat controlul asupra Ueno Bank, o bancă digitală folosită de peste jumătate dintre adulții paraguayeni și care devenise insolventă.

Legislatorii au lansat rapid proceduri de impeachment împotriva lui Peña, fost investitor în holdingul Ueno, care l-a numit pe șeful acesteia la conducerea băncii centrale a Paraguayului și i-a încredințat creditorului sute de milioane de dolari din bani publici. Senatul a aprobat înlăturarea lui Peña vineri.

Episodul, care a lăsat 2,9 milioane de oameni fără acces la economiile lor, i-a șocat pe paraguayeni după ce președintele lor tehnocrat a petrecut trei ani în funcție promițând să construiască un stat „modern” care ar putea într-o zi să se alăture OCDE și călătorind prin lume pentru a promova Paraguayul ca un paradis pentru capitalul străin.

Manifestanți participă la un protest împotriva crizei bancare și a președintelui paraguayan Santiago Pena – suspendat din funcție – în fața Congresului Național din Asunción, pe 6 noiembrie 2026. Senatorii paraguayeni l-au desemnat pe vicepreședintele Pedro Alliana să conducă țara, la data de 6 noiembrie 2026, după ce au votat pentru suspendarea din funcție a predecesorului său, Santiago Pena, pe fondul unei crize bancare de proporții., Credit line: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

„Am crezut că o să ne schimbăm în bine, dar de fapt suntem la fel ca întotdeauna”, a spus Elizabeth Gonzalez, în vârstă de 28 de ani, barista într-o cafenea din centrul orașului Asunción, la câteva străzi de locul unde sute de protestatari mențin o stare de veghe după demonstrațiile mai ample de la începutul acestei săptămâni.

„Promovau investițiile în Paraguay, dar apoi devalizează băncile”, a adăugat ea. „Asta lasă din nou loc la multă neîncredere.”

Paraguay a devenit o oază de creștere constantă a PIB-ului și stabilitate macroeconomică în America Latină în ultimul deceniu. Lăudând impozite mici și energie ieftină din abundență pentru sectoare precum centrele de date și agroindustria, guvernul lui Peña a atras anul trecut o sumă record de 1,15 miliarde de dolari în investiții străine. De asemenea, el a obținut primele ratinguri de credit de grad investițional din țară.

Liderul paraguayan a fost îmbrățișat de conservatorii americani. Președintele Donald Trump l-a numit „un tânăr chipeș” care „face o treabă excelentă”, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a descris Paraguayul condus de Peña drept „un exemplu pentru alte țări”. Asunción a găzduit primul său eveniment CPAC în 2025, iar miliardarul american în domeniul tehnologiei, Peter Thiel, a vizitat orașul în luna mai a acestui an.

Însă implozia rapidă a guvernului Peña, spun analiștii, ar atrage atenția asupra problemelor profunde legate de corupție și clientelism, care au afectat evoluția economică a Paraguayului.

Pedro Alliana se adresează parlamentarilor după depunerea jurământului în funcția de nou președinte al Paraguayului, în urma demiterii lui Santiago Pena de către Senat, pe fondul unor acuzații legate de prăbușirea băncii Ueno din Asunción, Paraguay. Credit line: Jorge Saenz / AP / Profimedia

„Partea slabă a poveștii de succes a fost un peisaj instituțional captiv unui număr foarte mic de grupuri și familii”, a declarat Mariano Machado, directorul general al agenâiei de rating comercial Verisk Maplecroft din America. „Acest lucru este mult mai vizibil acum decât era la începutul acestei săptămâni.”

Paraguay a fost condus de același partid – Colorados, partidul de dreapta – timp de 75 din ultimii 80 de ani. Demiterea lui Peña a fost în mare parte rezultatul unei rupturi cu președintele partidului, Horacio Cartes.

Cartes, un magnat al tutunului considerat pe scară largă cel mai bogat om din țară, a fost președintele Paraguayului între 2013 și 2018. Trezoreria SUA, sub conducerea lui Joe Biden, l-a sancționat, invocând rolul său în „corupția care subminează instituțiile democratice din Paraguay”. Trump a ridicat aceste sancțiuni în 2025. Cartes a negat întotdeauna orice faptă ilegală.

Cartes l-a ales pe Peña drept candidat la alegerile din 2023. Dar la începutul acestui an, Peña a decis să-și formeze propria mișcare în cadrul Partidului Colorado, ignorând influența lui Cartes. Cam în aceeași perioadă, un grup de senatori loiali lui Cartes a depus o cerere la Banca Centrală pentru informații despre Ueno, ceea ce a exercitat presiuni asupra autorității monetare pentru a interveni.

„Peña credea că poate merge singur și că Cartes va deveni irelevant”, a spus Sebastián Acha, consultant și fost parlamentar din Paraguay. „Cartes nu a fost de acord.”

Aliații lui Cartes din Congres au susținut punerea sub acuzare a lui Peña, dar au blocat-o pe cea a vicepreședintelui său, Pedro Alliana, care a depus jurământul în funcția de președinte vineri și despre care analiștii au spus că probabil i-ar fi loial lui Cartes.

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Banca centrală primise deja cel puțin 10 avertismente de anul trecut cu privire la împrumuturile substanțiale acordate de Ueno entităților legate de propria companie-mamă și la alte probleme financiare, potrivit ziarului paraguayan ABC Color.

Ueno Bank a jucat un rol important în viziunea lui Peña asupra unei economii paraguayene moderne. Fondată ca fintech în 2021, a obținut rapid o licență bancară și a desfășurat o campanie de marketing agresivă pentru a atrage noi clienți, inclusiv sponsorizarea echipei naționale de fotbal.

Ueno a încasat peste 850 de milioane de dolari din bani publici, inclusiv o zecime din fondul de investiții al agenției de asigurări sociale, iar multe întreprinderi mici au început să se bazeze pe sistemul său de plăți în economia puternic informală a Paraguayului. Fondatorul Ueno, Miguel Vázquez, a vorbit despre cum a devenit primul unicorn al țării și despre listarea la Bursa de Valori din New York.

„Tot ce a spus omul acela a fost o farsă”, a spus Eduardo Lopez, în vârstă de 35 de ani, un om de afaceri prezent la protest care lucrează în exportul de mărfuri către SUA. „A afectat toate afacerile… și face ca țara să arate prost. Este un dezastru.”

În primele ore ale dimineții de marți, banca centrală a înghețat conturile Ueno și a început un proces de lichidare a operațiunilor sale. Autoritatea monetară a declarat că va garanta depozite de până la echivalentul a aproximativ 38.000 de dolari per client.

Parchetul din Paraguay a ordonat vineri plasarea lui Peña în arest la domiciliu, iar acesta urma să apară în fața procurorilor sâmbătă, acuzațiile urmând să fie anunțate. Mai mulți directori de rang înalt ai Ueno, inclusiv Vázquez, au fost deja arestați și puși sub acuzare în așteptarea procesului. Peña a declarat că va coopera cu autoritățile de reglementare și „își va exercita dreptul la apărare”. Reprezentanții Ueno nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

Răspunsul a stârnit speranțe că instituțiile din Paraguay se vor consolida în urma fiasco-ului de la Ueno.

„Asistăm la începutul măsurilor corective”, a declarat José Tomás Sánchez, director la firma de consultanță ICA din Asunción, argumentând că arestarea și inculparea rapidă a celor implicați „transmite un semnal foarte puternic… că nu mai poți face astfel de lucruri în Paraguay”.

Banca centrală a Paraguayului a declarat că prăbușirea Ueno nu va afecta sistemul financiar în ansamblu, iar agențiile de rating spun că nu vor retrograda imediat datoria țării.

Însă alții au fost mai puțin optimiști. „Este destul de clar că această criză a fost rezolvată doar pentru că Cartes a decis să-l abandoneze pe Peña din motive politice”, a declarat Ramiro Blazquez Giomi, strateg la grupul de servicii financiare Stone X.

„Asta sugerează că nu au existat genul de îmbunătățiri instituționale pe care speram să le vedem.”

El a prezis un efect „mic” asupra costurilor de împrumut ale Paraguayului după ce obligațiunile suverane în dolari pe termen lung au scăzut ușor săptămâna trecută.