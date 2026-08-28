Paramedici din Japonia îi roagă pe oameni să renunțe la un gest de curtoazie care le încurcă munca

Eticheta, bunele maniere și considerația față de ceilalți sunt piloni fundamentali ai societății japoneze, însă există momente în care acestea ar putea merge puțin prea departe, potrivit serviciilor de urgență dintr-un oraș, citate de The Guardian.

Pompierii din orașul central Kanazawa i-au îndemnat pe oameni să nu aranjeze pantofii pe care echipajele de paramedici și-i dau jos atunci când intră într-o locuință, avertizând că acest lucru le-ar putea îngreuna accesul sau ieșirea rapidă, în special atunci când transportă o persoană pe targă.

Într-un videoclip care a strâns peste jumătate de milion de vizualizări pe Instagram de la publicarea sa pe 5 august, pompierii demonstrează cum paramedicii își lasă încălțămintea la intrare, în locuri precise, astfel încât cei trei membri ai echipei care transportă targa să poată încălța pantofii dintr-o singură mișcare, fără să zdruncine pacientul sau să riște să îi desprindă masca de oxigen.

Este arhicunoscut obiceiul ca orice persoană care intră într-o casă japoneză să își scoată încălțămintea. Nu chiar atât de cunoscut este că tradiția presupune și ca proprietarii locuinței să rearanjeze pantofii musafirilor sau clienților astfel încât aceștia să fie orientați cu vârful spre ușă, pentru a putea fi încălțați cu ușurință la plecare.

Explicațiile unuia dintre paramedicii ce lucrează la pompieri în Japonia

Într-un interviu acordat în această săptămână publicației TBS News Dig, pompierul Daisuke Yamashita a declarat: „Echipajele de urgență stabilesc direcția în care sunt așezați pantofii în funcție de rolurile fiecărui membru, așa că, dacă cineva le schimbă poziția din bunătate, acest lucru poate perturba momentul în care trebuie să îi încalțe din nou și poate întârzia transportul pacientului. Din experiența noastră, acest lucru poate duce la pierderea a aproximativ 30 de secunde”.

„Apreciem, desigur, bunătatea din spatele gestului de a îndrepta pantofii”, a adăugat Yamashita în videoclip.

Majoritatea comentariilor de sub înregistrarea video și-au exprimat recunoștința pentru acest sfat. „Nu știam asta. O să țin minte pentru viitor!”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt utilizator a strâns peste 800 de aprecieri după ce a sugerat că, în astfel de momente, poate că regulile stricte de etichetă ar putea fi lăsate deoparte: „Este o urgență. Eu pur și simplu le-aș spune: «Vă rog, intrați în casă cu pantofii în picioare!»”.