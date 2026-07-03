Parcurile și evenimentele, noul avantaj competitiv al dezvoltărilor comerciale

Cu bugete tot mai atent gestionate, românii caută alternative accesibile de petrecere a timpului liber, iar mallurile răspund prin evenimente și experiențe variate. Pentru a răspunde acestei cereri, centrele comerciale își diversifică oferta de evenimente și activități, însă puține beneficiază de un avantaj suplimentar: parcurile de mari dimensiuni. Copii care aleargă pe iarbă, persoane care fac yoga sau se relaxează pe o păturică la picnic, filme sau meciuri de fotbal vizionate în aer liber, concerte de jazz sau chiar de muzică clasică – sunt imagini tipice pentru o zi de vară petrecută în dezvoltările companiei Iulius din Iaşi, Suceava, Timişoara şi Cluj-Napoca.

Natura, ingredientul care transformă experiența de retail

De-a lungul timpului, compania a investit peste 20 de miloane de euro în patru parcuri, gândite ca alternative la modelul clasic de spații verzi din România: includ zone generoase cu gazon pe care vizitatorii sunt încurajați să le folosească, nu doar să le privească; sunt garnisite cu arbori umbroşi şi înălţimi mari; includ amenajări acvatice şi sunt adevărate scene pentru evenimente. Rezultatul? Atrag un flux constant de clienţi interesați de experiențe care depășesc zona tradițională de shopping.

„Vara a început cu vârfuri de trafic pentru reţeaua noastră. Pe 1 iunie, am depăşit recordul de peste 100.000 de vizite la Palas Iași, pe fondul evenimentelor dedicate copiilor, organizate în parc. Pentru noi, sezonul estival reprezintă una dintre cele mai dinamice perioade ale anului, parcurile oferindu-ne cadrul şi provocarea de a organiza numeroase acţiuni în aer liber. Anul acesta, la Palas avem un adevărat festival pe durata a două luni, cu activități adresate unui public divers: de la familii cu copii și tineri, până la iubitori de cultură, film şi sport”, spune Roxana Cruceanu, Head of Marketing la IULIUS.

Weekendul acesta, ieşenii sunt invitaţi, pentru al patrulea an consecutiv, la un regal de muzică clasică. Parcul Palas devine scena a două concerte spectaculoase care marchează închiderea stagiunii artistice a Ateneului Național din Iași. Invitat special este Al Bano, legenda muzicii italiene, alături de care vor cânta cei 3 Tenori Ieşeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă şi Andrei Fermeșanu.

În această vară, acordurile muzicii simfonice vor răsuna în parcul din apropierea Palatului Culturii, unde Filarmonica Iași își desfășoară stagiunea estivală. Tot aici, Palas Summer Fest va reuni numeroase evenimente: de la expoziții educative și concerte, festivaluri internaţionale de folclor pentru copii, până la spectacole de teatru pentru cei mici, cinema în aer liber și activități sportive.

În septembrie, parcul va găzdui Concertul Multisenzorial, o experiență care combină interpretări la instrumente clasice ale unor piese internaționale cunoscute, cu decorul spectaculos oferit de sute de lumânări.

În inima Transilvaniei, la Iulius Mall Cluj, programul verii gravitează în jurul evenimentelor care aduc comunitatea împreună în parcul amenajat în proximitate: seri cu filme în aer liber şi zile de joi cu teatru de păpuşi pentru copii.

Experiențele în aer liber, tot mai importante pentru clienţi

La Timişoara, Iulius are una dintre cele mai mari dezvoltări comerciale din ţară, iar parcul de 50.000 mp este, vara, atracţia principală.

„Se observă clar tendința consumatorilor de a alege experiențe care îmbină cumpărăturile cu divertismentul şi componenta educațională. Familiile sunt interesate de activități care oferă conținut relevant pentru cei mici, dincolo de simplul timp petrecut împreună. Astfel, propunem un program diversificat, ce include ateliere creative, jocuri interactive și activități educative. Pentru publicul adult, am pregătit filme în serile de weekend, iar meciurile Campionatului Mondial pot fi urmărite pe un ecran gigant care adună, seară de seară, foarte mulţi pasionaţi de fotbal, iar atmosfera este extrem de frumoasă”, mai completează Roxana Cruceanu.

Agenda următoarelor săptămâni la Iulius Town Timișoara reunește experiențe pentru toate gusturile: maşini de raliu expuse în mall, petreceri cu tematică grecească sau latino pentru toată familia şi competiţii de şah pentru copii.

În plus, Iulius Town include şi atracţii pentru pasionaţii de artă digitală, oferite de MINA – Museum of Immersive New Art, centru care s-a deschis anul acesta. Publicul are ocazia să pornească într-o călătorie spectaculoasă prin mitologia Greciei Antice și prin universul fascinant al adâncurilor marine.

La început de septembrie, va avea loc festivalul Picnic in My Town, care combină street food-ul cu muzica live, dar şi o nouă ediţie a Check Art Festival, cu spectacole de artă stradală.

De la jazz și filme în aer liber, la fitness și expoziţie de dragoni

Conceptul care îmbină cumpărăturile, evenimentele și timpul petrecut în aer liber se regăsește și la Iulius Mall Suceava, unde sezonul estival aduce aproape zilnic activități pentru toate vârstele. Extinderea realizată anul trecut a inclus și o nouă zonă verde generoasă, care a devenit rapid un punct de atracție pentru comunitate. Aici, vizitatorii se pot relaxa pe gazon la seri de jazz și proiecții de film în aer liber sau pot opta pentru activități dinamice, precum sesiunile de fitness și pilates.

Programul verii continuă cu evenimente tematice dedicate. Între 10 și 12 iulie, Iulius Mall Suceava găzduiește o expoziție de automobile retro, iar pe 11 iulie, terasa centrului comercial devine scena unui rooftop party. Pasionații de motociclete și muzică rock sunt așteptați la Bucovina Motorfest, organizat în parcare în perioada 31 iulie –2 august.

Și cei mici au motive să petreacă timp în aer liber: parcul include un spațiu de joacă dedicat, iar din 23 iulie copiii și familiile vor putea descoperi o expoziție de dragoni.

Articol susținut de Iulius Grup