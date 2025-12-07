Sari direct la conținut
„Pare improbabil acum”. Ce sugerează prezența la vot de până acum, potrivit unui cunoscut sociolog

Buletin de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Foto: Inquam Photos / George Călin

O prezență la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei peste cea de la localele din vara anului trecut pare improbabilă la acest moment, a spus Remus Ioan Ștefureac, directorul casei de sondare INSCOP.

„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare, prezența finală va fi sub 30%“, a scris cunoscutul sociolog Remus Ștefureac pe pagina sa de Facebook.

„Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%”, a estimat el. Iar „Depășirea prezenței de atunci de 41% pare improbabilă acum”, a adăugat Ștefureac.

Reacția sa a venit după ce datele oficiale au arătat că în primele trei ore au votat în Capitală 65.922 de persoane, ceea ce reprezintă o prezență de 3,65%. Un procent de 78,5% dintre cei care au votat sunt din grupele de vârstă de peste 45 de ani.

Prezența la vot la ora 10:00 la ultimele locale din Capitală era de 6,09%, adică 110.213 alegători.

Evoluția votului în comparație cu ultimele două rânduri de alegeri locale:

Prezența la vot, „una din cheile” acestui scrutin

Directorul INSCOP a spus vineri că „una dintre cheile deznodământului alegerilor pentru primăria Capitalei va fi prezența la urne a bucureștenilor care va influența semnificativ ponderea finală a fiecărui candidat.”

„În ultimele 3 săptămâni, în sondajele INSCOP, estimarea prezenței extrasă din declarațiile oamenilor a scăzut de la 62%, la 52%, la 51%, pana la 48%. Încă ridicată comparativ cu prezența efectivă de la alegerile locale din 9 iunie 2024 când a fost de 41%. Pe de altă parte, tot în București, în turul 2 al alegerilor prezidențiale din acest an, prezența a fost de 61%, iar în turul 1 de 50%. În turul 1 din noiembrie 2024, prezența în București a fost de 52%. E adevărat, alegeri diferite, cu regim juridic diferit de desemnare a alegătorului eligibil”, a afirmat Ștefureac.

