Parlamentari ai PSD și USR susțin că reforma pensiilor speciale va trece de CCR: „Sunt mai optimist decât la celelalte încercări”

Parlamentari ai PSD și USR spun că proiectul pentru care premierul și-a angajat răspunderea nu va fi declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României (CCR) pentru că a fost „scris cu simțul răspunderii”.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a fost întrebat în Parlament, joi, de jurnaliști despre șansele pe care le are reforma pensiilor speciale să treacă de Curtea Constituțională, astfel încât reforma să nu fie blocată.

„Eu cred că toate pachetele au fost scrise cu simțul răspunderii și cu intenția ca ele să nu cadă, să intre în vigoare de îndată ce moțiunile de cenzură sunt respinse și de asemenea sesizările la CCR sunt respinse”, a spus Pălărie.

El a explicat și de ce a fost împărțit al doilea pachet de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget în cinci pachete separate: „Pe principiul unei nave care își compartimentează cala pentru a nu avea o problemă generală, au fost depuse mai multe pachete”.

În final, senatorul USR spune că decizia finală rămâne, evident, la Curtea Constituțională.

Deputat PSD: „Sunt optimist, mai optimist decât la celelalte încercări”

Întrebat de HotNews despre ce se va întâmpla cu coaliția dacă proiectul privind reforma pensiilor magistraților va fi contestat la CCR și va fi declarat neconstituțional, deputatul PSD Mihai Ghigiu a amintit de faptul că premierul Bolojan a spus că dacă pachetul va pica la Curte, Guvernul nu ar mai fi legitim.

„Noi credem că acel pachet va trece de Curtea Constituțională. Dacă nu va trece, vom decide la momentul respectiv”, a spus Ghigiu.

Acesta nu crede că o respingere la CCR a proiectului este un motiv pentru care Guvernul să demisioneze sau să se schimbe componența.

„Dacă nu va trece de Curtea Constituțională, vom vedea care va fi motivația Curții și vom încerca să o corectăm. Dar sunt optimist, mai optimist decât la celelalte încercări”, explică el.

Lia Savonea anunță că a sesizat CCR

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituţională cu privire la neconstituționalitatea Legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori.

Instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a convocat joi secțiile unite ale magistraților, care au decis să atace legea la Curtea Constituțională, reclamând că 8 articole din actul normativ sunt neconstituționale.

În sesizarea care se întinde pe 39 de pagini, Înalta Curte detaliază motivele pentru care, în opinia sa, noua lege a pensiilor de serviciu ale magistraților este neconstituțională.

ICCJ acuză Guvernul că a adoptat noua lege fără avizul CSM și încălcând prevederile legale privind asumarea răspunderii.

Ilie Bolojan a spus că Guvernul nu mai poate continua dacă proiectul pică la CCR

HotNews l-a întrebat marți pe premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă, dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns Ilie Bolojan.