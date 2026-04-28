„Tăcerea sau lipsa rezistenței nu înseamnă consimțământ”. Parlamentul European cere legislație unică în statele UE privind violul

Parlamentul European a adoptat marți, la Strasbourg, un raport în care cere Comisiei Europene să propună o legislație care să stabilească o definiție comună a violului, bazată pe absența consimțământului liber exprimat, informat și revocabil, indică un comunicat al PE citat de Agerpres.

Într-un raport adoptat marți cu 447 de voturi pentru, 160 împotrivă și 43 abțineri, deputații europeni le solicită statelor membre care încă utilizează definiții ale violului bazate pe forță sau violență să își alinieze legislația la standardele internaționale (inclusiv la Convenția de la Istanbul, ratificată de UE în 2023). Aceștia solicită, de asemenea, sprijin și protecție adecvate pentru victimele și supraviețuitorii violului în întreaga UE.

Parlamentul European afirmă că tăcerea, lipsa de rezistență, absența unui „nu”, consimțământul anterior, comportamentul sexual anterior sau orice relație actuală sau anterioară nu trebuie interpretate ca un consimțământ.

Nou cadru juridic la nivel european

Potrivit deputaților europeni, consimțământul trebuie evaluat în context, inclusiv în cazurile care implică violență, amenințări, abuz de putere, stări de teamă, de intimidare, de inconștiență, de intoxicație, de supunere chimică, de somn, vătămare corporală, dizabilitate sau vulnerabilitate. Aceștia susțin că răspunsurile la traume – cum ar fi imobilizarea tonică sau paralizarea („freeze response”), o reacție neurobiologică la frică sau amenințare care poate conduce la paralizie temporară, la imobilitate și la pierderea capacității de a vorbi, sau reacția de supunere excesivă („fawn response”), care este o strategie de supraviețuire ce apare sub constrângere – trebuie să se reflecte în legislație și în practica judiciară și își reiterează cererea ca violența bazată pe gen să fie adăugată la acuzațiile considerate infracțiuni în Uniunea Europeană.

Numai o legislație referitoare la viol bazată pe consimțământ poate asigura accesul la justiție, afirmă Parlamentul European. Deputații europeni afirmă că UE are nevoie de o abordare axată pe victime, care să includă furnizarea de asistență medicală imediată, asistență medicală sexuală și reproductivă, avort legal și în condiții de siguranță, asistență în caz de traume, sprijin psihologic și asistență juridică. Ei doresc, de asemenea, servicii de sprijin specializate gratuite, inclusiv centre de criză deschise 24 de ore din 24, care să ofere asistență medicală, psihologică și juridică.

Raportul solicită o formare obligatorie periodică și adaptată pentru profesioniștii care ar putea intra în contact cu victimele violurilor, inclusiv agenții de aplicare a legii, judecătorii, procurorii, avocații, profesioniștii din domeniul sănătății și lucrătorii din prima linie. Membrii PE doresc ca, în 2026, Comisia să prezinte orientări ale UE privind o educație sexuală și relațională cuprinzătoare, precum și pentru campanii de sensibilizare la nivelul UE privind consimțământul, relațiile, integritatea sexuală și autonomia corporală și pentru acțiuni împotriva miturilor violului, a conținutului anti-gen și a propagandei online.

„Este momentul să elaborăm o definiție europeană comună a violului”

„Este inacceptabil atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere juridic ca femeile să nu fie protejate de legile din întreaga UE prin principiul ‘numai da înseamnă da’. Solicităm de ani de zile o definiție europeană comună a violului și, deși Consiliul a împiedicat includerea acesteia în directiva privind combaterea violenței împotriva femeilor, tot mai multe guverne recunosc necesitatea acestei abordări – din 2023, Franța, Finlanda, Luxemburg și Olanda au introdus legi bazate pe consimțământ. Acum este momentul să elaborăm o definiție europeană comună a violului, bazată pe absența consimțământului liber exprimat și revocabil”, a declarat raportoarea Comisiei pentru libertăți civile a PE, Evin Incir (grupul S&D).

Raportoarea Comisiei pentru drepturile femeii a PE, Joanna Scheuring-Wielgus (grupul S&D), a afirmat că „una din trei femei din UE s-a confruntat cu violența de gen, iar una din douăzeci a fost violată”.

„Mulțumită femeilor curajoase precum Gisele Pelicot, există tot mai multe apeluri la acțiune. Dar știm că în comunitățile noastre există nenumărate victime, multe care nu vor vedea niciodată dreptatea. Parlamentul European pledează pentru justiție, solicitând Comisiei să propună un act legislativ, deoarece astfel putem îmbunătăți în mod activ situația femeilor, depășind legile învechite pentru a garanta același nivel de protecție în întreaga UE”, a încheiat eurodeputata poloneză.

