Partea amuzantă a internetului. Povestea uneia dintre cele mai populare comediante din România 

Irina Vlad este comediantă, urmărită pe Instagram de 180.000 de oameni, iar sketch-urile ei despre oameni obișnuiți și situații de viață prin care trecem cu toții, sunt virale pe rețelele sociale. Îi puteți citi povestea în ediția de vineri, 25 septembrie, a newsletter-ului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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În clipurile Irinei Vlad prind viață nenumărate tipologii de oameni pe care le poți întâlni printre părinți și bunici, vecine și mătuși, soacre mari și soacre mici, vânzătoare și asistente medicale, profesoare și filosofi de ocazie. Mă regăsesc și pe mine, în două personaje aparent ireconciliabile, mama pe stil nou și mama pe stil vechi, care mai smulge, din când în când, hățurile de mătase ale „parentingului cu blândețe” și aruncă o replică în cel mai pur stil al parentingului de anii ’80–’90. Nu e surprinsă când îi spun asta.

„Sunt niște povești care vorbesc despre noi, despre căutările astea ale noastre de părinte. În ce direcție să merg? Vreau și așa, dar nu prea pot. Vrei să faci gentle parenting și după aia copiii se strâmbă la tine, mai au puțin și îți dau și o palmă și nu mai știi ce să zici și spui ceva din felul în care ai fost tu crescut. Eu sunt toate personajele mele la un loc, sunt părți ale lor care fac parte din mine. Inclusiv în rolul ăsta de mamă pe stil vechi și în cel de mamă pe stil nou”, spune Irina Vlad, într-o discuție cu „Partea Bună”.

Marea calitate a Irinei Vlad este că râde fără să ridiculizeze și portretizează fără să judece, spunând, în același timp, adevărul despre cine suntem și de unde venim. „N-aș putea să mă simt superioară niciunuia dintre personajele mele”.

Crede că rolul ei este să îi aducă pe oameni împreună prin râs și atrage atenția asupra tendinței de a deveni tot mai dezbinați. „Văd zinic oameni care își sterg prieteni din lista de Facebook. Că unul a zis de femei, că unul a zis de căței. Nu e ok. Cu cine o să mai rămânem? Cu o bulă în care toți ne zicem același lucru, până nu ne mai zicem, și o să rămânem singuri până la urmă? Poate că și copiii tăi or să vină într-o zi să spună că nu cred în ceea ce crezi tu. Ce-o să faci atunci? Trebuie să găsim o cale să comunicăm, să coexistăm în societate”, spune ea.

Care este următoarea nișă de conținut spre care se îndreaptă comediana, dar și de ce refuză să abordeze vreodată subiecte politice aflați din newsletter-ul „Partea Bună”. Și tot acolo veți afla cum au început unele din personajele ei să vorbească engleză într-un mod atât de hilar.