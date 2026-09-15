Partea bună a lucrului rău din protestul de la Piața Victoriei: cărțile s-au trântit pe masă și vedem cum poate arăta viitorul României

Nu vă supărați, dar nu traficul deranjat din București e discuția. Nu s-a circulat ieri fluent ca-n Singapore, iar azi s-au blocat mașinile, de la o manifestație. Traficul e mereu infernal în București. În plus, într-o democrație să protestezi contra guvernului nu e doar legitim, e și patriotic, cu adevărat patriotic. Să ajungi la violență e rău, dar se poate întâmpla. Însă ce ni s-a arătat în Piața Victoriei e altceva.

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În urma acțiunilor violente din Piața Victoriei, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care opt jandarmi, au comunicat autoritățile.

Ce au văzut reporterii HotNews prezenți în multe puncte ale manifestației crescătorilor de animale:

Au participat aproximativ 5.000 de oameni la momentul de vârf, dintre care doar o mică parte au fost implicați în violențe. Bătrâni, tineri, copii și mulți de vârstă mijlocie.

Atât de eterogenă a fost mulțimea încât, folosind expresia unuia dintre colegii mei martori oculari, „au fost mai multe manifestații într-una singură” – în timp ce o parte a oierilor erau la picnic pe iarba din jurul pieței, alții se adăugaseră „primului rând”, la luptă cu jandarmii.

Crescătorii de animale, la picnic pe iarbă, în zona Pieței Victoriei. Foto: HotNews / Alexandru Mone

Așadar, pe de o parte unii au venit cu slană și brânză, alții, mai supărați, gata de înfruntare.

Loviturile „om la om”, bătaia, pe românește, a fost extrem de puțin frecventă. Pentru că, atunci când lucrurile au escaladat, jandarmii au dat cu gaze lacrimogene ca să disperseze mulțimea și să nu se ajungă la conflicte fizice cu potențial mare de risc, cele de aproape.

Rănile au fost, în general, provocate de obiectele aruncate.

Revenind la „primul rând”: aici s-au băgat manifestanți rutinați, nu producători agricoli sau crescători de animale. Așa cum experimentat a fost grupul de câteva zeci de oameni care a blocat tramvaiul de la ieșirea din Pasajul Victoriei vreme de aproape două ore.

Unul dintre ciobani s-a pus pe o blană de oaie, lângă un pom pe un bulevard din București, ca să se odihnească. Foto: HotNews

Acestea sunt o parte din fapte, fără a avea pretenția că le-am relatat pe toate sau că nu există aspecte relevante de care nu le-am surprins. Marți seară încă au loc confruntări în piață, mai mici ca dimensiune. Există scene mioritice, cu ciobani care s-au culcat lângă un copac pe bulevard, și există scene din seriile TV cu revolte urbane.

Într-o stare de confuzie, George Simion nu s-a abținut să folosească momentul. Dar una e să fii oportunist și alta e să dezinformezi și să crești voit nivelul haosului.

Ce spune Simion și care e adevărul unei astfel de acțiuni

AUR a susținut că nu e bine că unii oameni au rupt cordonul, dar că „inacceptabil” e ce au făcut jandarmii. Pentru că au folosit gaze. Ca om de stadion, Simion știe că bate câmpii, dar totuși o face, fără să tresară. Am fost lovit rău de jandarmi în vremurile sălbatice ale României, și ca suporter și ca jurnalist, așa că nu am nici o simpatie față de ei.

Eram între suporteri și vorbesc în cunoștință de cauză. Într-un fel, voi rămâne toată viața suporter. Iar, ca ziarist, sunt de două ori critic cu orice putere. Mai ales cu instituțiile de forță. Dar nu pot să știu și să tac.

De știut știe și Simion. Dacă omul acesta are o competență probată în zeci de ani, aceasta este organizarea. E un lider de mulțimi nemulțumite. Are capacitatea de a discerne până unde poate merge rebeliunea și de unde începe haosul. Pentru că haosul e momentul în care jandarmii nu au doar dreptul să acționeze. Au obligația.

Jandarmii i-au scos pe cei violenți din mulțime

Jandarmii intervin cu gaze lagrimogene în urma manifestărilor violente din Piața Victoriei, 15 septembrie 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin

AUR spune că „de ce nu au fost izolaţi strict cei care provocau incidente”? Au fost.

Jandarmii i-au extras din mulțime, când reușeau, pe cei violenți. Au scos însă, pe rând, doar unul, doi de fiecare dată, pentru că așa se evită încăierările de masă. Simion cunoaște regulile. Problema nu e că le încalcă, problema e că, fără să cuprindă cu mintea cât de mult rău face, normalizează inversarea regulilor.

E uluitor cât de departe merge goana după putere. Toată viața lui, Simion a spus că e anormal ca serviciile secrete să aibă oameni în politică, în societatea civilă și în media. Care a fost prima lui opțiune pentru șef la TVR? Robert Turcescu, cel care s-a autodeconspirat în direct la TV ca agent de serviciu secret. Turcescu l-a refuzat, că altfel aveam proba pe viu a dezordinii gândirii lui George Simon: cum ar fi explicat președintele AUR că a încălcat un principiu pe care și-a clădit cariera politică?

Suntem într-un moment în care se promovează distrugerea oricărei reguli, cu orice cost pentru cei din jur. Și acesta mi se pare că este adevăratul semn de exclamare din Piața Victoriei: haosul.

Un AUR paralizat de înțepătura lui Georgescu

Suporter al lui Călin Georgescu, printre protestatari. Foto: HotNews / Alexandru Mone

Sociologul Sebastian Lăzăroiu are dreptate. Călin Georgescu, prin ideile sale nedemocratice, obligă AUR să se deplaseze spre un radicalism tot mai pronunțat. Pentru că, spune Lăzăroiu, ce-l oprește pe Georgescu să facă un partid și să ia o bună parte a publicului AUR?

Deocamdată, un singur lucru îl oprește. E mult de muncă. Nu are structura clădită în ani de zile. Mai bine se folosește organizarea lui Simion, ca să se propage ideile lui Georgescu, unele de-a dreptul generatoare de debandadă.

Georgescu nu are acum niciun interes să golească AUR de electorat, ci să-l paralizeze. Acest politician e ca specia de viespe despre care Charles Darwin îi scria unui coleg biolog, la 1860: ea își paralizează prada (dar nu o omoară) ca să-și depună ouăle în corpul insectei rămase fără reflexe. Odată născuți, puii de viespe se pot hrăni direct cu carnea vie a gazdei paralizate.

Cine știe cum vor reacționa românii dacă vom avea de 10 ori Piața Victoriei

Așadar, AUR golit de carne nu e util. „Carnea lui AUR” e bună ca să paralizezi mai departe și să promovezi ravagiul la nivel extins. Iar doctrina lui Georgescu este haosul, camuflat în amețeală spiritualistă. Nu e nicio amețeală, e o anestezie generală la adresa celorlalți.

E rău că au existat violențele din Piața Victoriei. Dar e foarte bine că s-a văzut starea reală a lucrurilor.

Georgescu zâmbește, probabil, pentru că societatea fierbe. Și fierbe, într-adevăr. Dar și societatea a observat cum arată o secțiune a propriului nostru viitor, amenințător, violent și haotic.

Alegerile din 2028 nu sunt nici pe departe jucate, pentru că nimeni nu știe cum reacționează românii puși în fața promisiunii de răsturnare a propriei existențe. Într-o lungă campanie nedeclarată în care ne găsim, e probabil că vor urma și alte episoade precum cel din Piața Victoriei. Și cu fiecare dezordine socială, cu fiecare spaimă strecurată în inima oamenilor, cu atât doctrina haosului va fi mai vizibilă.

„Galopul de sănătate” al AUR și al lui Georgescu s-ar putea să fi pornit prea repede și cu tropăit care sperie și, la rându-i, înfurie.