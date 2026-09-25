Partidul cancelarului Merz s-a aliat cu extrema-dreapta și a votat într-un oraș interzicerea unor plăci comemorative ale Holocaustului: „Sunt consternată”

Un oraș din Germania de Est a aprobat o moțiune depusă de partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) și de Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta aflat la guvernare, prin care se blochează instalarea în viitor a unor plăci comemorative pentru victimelor persecuției naziste.

Decizia luată joi în Heidenau, un oraș situat lângă Dresda, în landul Saxonia din estul țării, vine într-un moment în care AfD se află în fruntea sondajelor naționale, devansând partidul cancelarului Friedrich Merz.

AfD a contestat frecvent comemorarea Holocaustului în Germania. Cofondatorul partidului, Alexander Gauland, a descris în trecut perioada nazistă drept niște „rahat de pasăre” într-o istorie germană de 1.000 de ani, altfel plină de succese.

Consiliul local din Heidenau a votat împotriva amplasării altor plăci comemorative și a decis ca viitoarele comemorări să se concentreze la un loc memorial situat în cimitirul din nordul orașului.

Această măsură a alimentat dezbaterea privind aderarea CDU la „Brandmauer”, un așa numit „zid de protecție” informal prin care partidele principale din Germania exclud cooperarea oficială cu AfD.

Filialele locale ale AfD și CDU nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea agenției Reuters.

„Sunt consternată că un partid democratic a ales să susțină o manevră atât de transparentă a partidului extremist AfD”, a declarat Charlotte Knobloch, președinta unei asociații regionale evreiești din Bavaria, pentru Funke.

Aprobarea moțiunii a contrazis o recomandare a administrației orașului.