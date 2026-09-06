Partidul de extremă dreapta AfD a obținut o victorie istorică în Saxonia-Anhalt și revendică guvernarea în landul german. Ce spun primele exit-poll-uri

AfD și-a dublat scorul obținut la ultimele alegeri în acest land și a surclasat partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, dar rămâne de văzut dacă va reuși să formeze guvernul – singur sau alături de un partener. Situația va fi mai clară după anunțarea rezultatelor oficiale, în următoarele ore.

Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a reușit o victorie istorică în landul estic Saxonia-Anhalt, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne publicate duminică de postul public ARD.

Rezultatul reprezintă o lovitură pentru conservatorii cancelarului Friedrich Merz.

Rămâne de văzut dacă cifrele vor fi suficiente pentru ca AfD să formeze un guvern.

AfD a obținut 44,5% din voturi, conform sondajelor la ieșirea de la urne realizate de postul de televiziune ARD, în creștere față de la 20,8% în 2021.

CDU-ul lui Merz a scăzut la 18,5% de la 37,1% în 2021, o înfrângere într-un land pe care conservatorii îl guvernează din 2002.

Stânga radicală (Die Linke) a obținut 9,5%, Verzii – 9%, iar social-democrații (SPD) -8%. Liberalii (FDP) nu au trecut pragul.

Majoritatea partidelor au exclus posibilitatea de a se alătura unei coaliții conduse de AfD.

AfD revendică guvernarea

Co-lidera partidului la nivel federal, Alice Weidel, a salutat un rezultat „istoric” care, a spus ea, îi oferă partidului un mandat clar de a guverna.

Cifrele care îi vor confirma optimismul sau nu vor fi mai clare după anunțarea rezultatelor finale.

Un lucru posibil de ajutor pentru AfD: Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), un partid populist de stânga și potențial partener de coaliție al AfD, ar putea, de asemenea, să depășească pragul electoral.

Dacă rezultatele oficiale confirmă exit-poll-urile, cele două partide vor avea împreună 44 de locuri în parlamentul local, cu două mai multe decât cele necesare pentru o majoritate, arată un calcul al publicației Die Zeit.

În cele din urmă, dacă AfD nu va putea guverna singură, acest lucru ar putea declanșa un proces îndelungat de formare a unei coaliții de către partidele mainstream, care sunt hotărâte să țină la distanță gruparea de extremă dreaptă.

Ce spune liderul AfD în Saxonia-Anhalt

AfD, condusă în Saxonia-Anhalt de Ulrich Siegmund, un politician carismatic în vârstă de 35 de ani, consideră acuzațiile de extremism drept alarmism și o insultă la adresa milioanelor sale de susținători.

După alegeri, Siegmund a declarat că partidul său va întinde o mână tuturor forțelor care doresc să promoveze o politică mai bună.

El a precizat că subiecte precum migrația și securitatea internă sunt ne negociabile.

„Am scris istorie, trebuie să spunem asta clar”, a declarat el pentru postul public german ARD.

Siegmund a mai afirmat că acest rezultat reprezintă, de asemenea, un „semnal” pentru guvernul federal al Germaniei, condus de Merz.