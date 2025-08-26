Partidul „Moldova Mare” al Victoriei Furtună reintră în cursa electorală din Moldova. Victorie în instanță a fostului procuror anticorupție

Curtea de Apel a decis astăzi repunerea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) refuzase anterior înregistrarea formațiunii. Lidera partidului, Victoria Furtună, a salutat hotărârea instanței și a anunțat că echipa va depune imediat toate documentele necesare pentru continuarea campaniei.

„Mergem să pregătim actele și să pășim în această luptă pentru Republica Moldova, pentru noi, moldovenii”, a spus Victoria Furtună, un fost procuror anticorupție, apropiată a oligarhului Ilan Șor.

La sfârșitul săptămânii trecute, CEC a respins cererea de înregistrare a „Moldova Mare” invocând excluderea unui candidat din listă pe motiv de condamnare penală și nerespectarea proporției de gen. Formațiunea a calificat decizia drept „ilegală și discriminatorie” și a anunțat imediat contestarea acesteia în instanță.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat, prin decizia de sâmbătă că lista de candidați nu respectă criteriul de gen impus de legislație, după ce a exclus un candidat. După eliminarea acestuia, proporția dintre femei și bărbați a ajuns la aproximativ 70% la 30%, ceea ce a făcut întreaga listă neconformă, potrivit deschide.md

Candidatul exclus fusese condamnat pentru violență în familie, conform sursei menționate anterior.

Președinta partidului, Victoria Furtună, a anunțat ulterior că va contesta decizia.

„Sunt acțiuni tendențioase ale Comisiei Electorale Centrale față de un partid patriotic. Eu am să contest această decizie în caz că va fi luată o poziție negativă”, a declarat Furtună.

Decizia a fost aprobată cu votul a șase din cei nouă membri ai CEC.