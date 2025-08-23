Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiată a oligarhului Ilan Șor, exclus din cursa electorală de către autoritățile de la Chișinău. Care este motivul

Fosta candidată independentă la președinția Republicii Moldova, Victoria Furtuna, se adresează susținătorilor săi în timpul unui eveniment de campanie într-un parc din orașul Hincești, pe 13 octombrie 2024. FOTO: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Partidul „Moldova Mare”, condus de fostul procuror anticorupție Victoria Furtună, apropiată a oligarhului Ilan Șor, nu va putea participa la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Cererea de înregistrare a candidaților formațiunii a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC).

CEC a constatat că lista de candidați nu respectă criteriul de gen impus de legislație, după ce a exclus un candidat. După eliminarea acestuia, proporția dintre femei și bărbați a ajuns la aproximativ 70% la 30%, ceea ce a făcut întreaga listă neconformă, potrivit deschide.md

Candidatul exclus fusese condamnat pentru violență în familie, conform sursei menționate anterior.

Președinta partidului, Victoria Furtună, a anunțat că va contesta decizia.

„Sunt acțiuni tendențioase ale Comisiei Electorale Centrale față de un partid patriotic. Eu am să contest această decizie în caz că va fi luată o poziție negativă”, a declarat Furtună.

Decizia a fost aprobată cu votul a șase din cei nouă membri ai CEC.

CEC a respins și lista partidului „Pentru Oameni, Natură și Animale” (PONA), motivând nerespectarea cotei de gen și depunerea unei documentații incomplete, și a înregistrat lista de 57 de candidați din partea Partidului Politic „Alianța Moldovenii”.

Potrivit Radio Europa Liber Moldova, în prezent, numărul concurenților electorali înregistrați oficial de CEC pentru scrutinul din 28 septembrie este de 16. Campania electorală urmează să înceapă pe 29 august.