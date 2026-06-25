Pasagerii unei curse aeriene au intervenit pentru a-l imobiliza pe pilot în timpul zborului după ce acesta a suferit o urgență medicală

Pasagerii unui zbor ce a decolat din New Jersey cu destinația Nova Scotia, Canada, au relatat că au intervenit pentru a oferi o mână de ajutor după ce un căpitan al companiei Air Canada a suferit o urgență medicală în timp ce avionul era în aer, relatează revista People.

Incidentul a avut loc miercuri, în timpul zborul AC7664 operat de partenerul regional PAL Airlines, când aeronava a deviat brusc de la traiectorie în timpul zborului, potrivit ABC News.

Pasagerii au declarat televiziunii americane că pilotul a părut să aibă o criză convulsivă timp de aproximativ 40 de minute. Zborul a fost deviat către Boston, Massachusetts, după ce copilotul a preluat controlul avionului.

Compania aeriană a transmis ABC News că pilotul a fost ulterior dus la spital pentru tratament medical.

CBC News a transmis, citând Poliția de Stat din Massachussetts, că zborul a fost deviat în jurul orei 13:40, ora locală. Poliția a precizat că „un membru al echipajului a raportat o urgență medicală”.

Incidentul din timpul zborului a fost confirmat de Air Canada

Air Canada a confirmat că la bord se aflau 61 de pasageri și că „în timpul zborului, căpitanul a suferit o problemă medicală și a fost îndepărtat din cabina de pilotaj conform protocoalelor de siguranță”.

Rodney McDonald, unul dintre pasageri, a relatat că s-a numărat printre cei care au ajutat la imobilizarea pilotului.

„În momentul în care avionul a deviat, am știut că ceva nu este în regulă, pentru că nu erau turbulențe”, a povestit acesta pentru ABC News, adăugând: „Părea cu adevărat că cineva a smucit comenzile și apoi s-a întâmplat iar și iar. Și, știți, îți trec prin minte toate gândurile, începi să te rogi”.

„Unul dintre însoțitorii de zbor a intrat în grabă în cabina de pilotaj, iar câteva momente mai târziu îl trăgea pe unul dintre piloți afară din cabină, pe culoarul avionului”, a mai declarat pasagerul.

Acesta a spus că pilotul părea să aibă o criză convulsivă și că el și alte patru persoane au ajutat la imobilizarea acestuia în timp ce copilotul a preluat controlul aeronavei.

Avion al Air Canada, FOTO: Tristar Photos / Alamy / Alamy / Profimedia

Pilotul a fost imobilizat de pasageri timp de 40 de minute

„A fost cu adevărat înspăimântător. Stăteam pe primul rând, familia mea era mai în spate, așa cum a ieșit aranjarea locurilor. Și am mers în spate să stau cu ei și apoi mi-am dat seama că pilotul era scăpat de sub control fizic, nu violent, era clar că nu se mai poate controla și trebuia imobilizat”, a continuat el relatarea

„[Noi] am lucrat să-l ținem sub control; au fost aproximativ 40 de minute destul de solicitante în care l-am ținut jos și am folosit cât mai multe centuri de siguranță pentru a-i imobiliza picioarele, brațele și pieptul”, a mai spus McDonald.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă totuși ca o persoană suspectată că trece printr-o criză convulsivă să nu fie imobilizată și să nu i se oprească mișcările, deoarece acest lucru poate provoca leziuni.

În schimb, agenția de sănătate din SUA recomandă ca cei din jurul unei persoane care ar putea avea o criză să rămână calmi, să rămână lângă ea și să îndepărteze orice obiect din apropiere care ar putea provoca răniri.

McDonald a declarat pentru ABC News că o asistentă medicală licențiată a ajutat pilotul și a contribuit la coordonarea pasagerilor. El a lăudat, de asemenea, însoțitorii de zbor pentru că au rămas calmi pe tot parcursul incidentului.