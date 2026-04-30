Încep reparațiile la Pasajul Basarab, anunță primarul Ciucu / Construcția, recepționată abia la 15 ani de la inaugurare

Pentru că pasajul nu a fost recepționat după ce a fost deschis, autoritățile nu au putut face lucrări de întreținere și construcția a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Primăria Capitalei a recepționat Pasajul Basarab, la 15 ani după inaugurarea acestuia și deschiderea circulației, a anunțat primarul Ciprian Ciucu, joi, în cadrul dezbaterii publice pe bugetul instituției, din acest an.

Ciprian Ciucu: „Nu aveam documentele”

Ciucu susține că pasajul nu a putut fi recepționat ani de zile deoarece DNA a luat documentele în original.

„În sfârșit am recepționat Pasajul Basarab. Și nu știți prin câte am trecut în scurta perioadă de când sunt primar general. Bine, recunosc, discuțiile erau începute dinainte să vin eu. Nu am făcut recepția pentru că nu aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că le luase DNA-ul. Și DNA-ul trebuie să dea înapoi. Le-am dat în original și ani de zile nu au putut să facă recepția. Dar am depășit acest moment, am negociat”, a declarat Ciucu.

Lucrările încep la vară

Primarul general a declarat că lucrările de punere în siguranță vor începe în această vară, o parte urmând să fie plătite de constructor, o altă parte de municipalitate.

Primăria Capitalei a prevăzut 20 milioane de lei pentru lucrare, în proiectul de buget.

„Ne apucăm să-l punem în siguranță. O parte dintre cheltuieli le va suporta constructorul, și pe această cale îi mulțumesc. Iar cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că el în timp s-a stricat, a ruginit și așa mai departe, e normal să ni le asumăm noi. Că nu-i vina constructorului că noi n-am recepționat. Iarăși, poate pentru unii e o veste proastă, în vară vor fi lucrări și pe Basarab. Asta-i viața, ce să facem?”, a declarat Ciucu.

A costat 240 de milioane de euro

Pasajul Basarab a fost inaugurat în iunie 2011, după aproape cinci ani și jumătate de la începerea lucrărilor și a costat aproape 240 de milioane de euro.

Dar recepția nu a fost făcută, astfel că nu s-a făcut întreținerea pasajului și a ajuns în stare avansată de degradare.

Cum a fost posibil ca pasajul să funcționeze atâta timp fără ca recepția la terminarea lucrărilor să fie făcută?

De-a lungul timpul, HotNews a scris de mai multe ori despre subiect. Procedura de recepție a început abia în mandatul primarului Gabriela Firea.

„În momentul în care s-au finalizat parțial lucrările la Pasajul Basarab (la momentul inaugurării nu era finalizată parcarea de sub pasaj, lifturile, trotuarul rulant etc) și s-au făcut toate testele de rezistență, acesta a fost deschis circulației rutiere. Acest lucru a fost posibil pentru că pe vechiul regulament de recepție, prevăzut în H.G.273/1994, beneficiarii lucrărilor puteau prelua și pune în funcțiune părți din lucrare. În ceea ce privește recepția la terminarea lucrărilor, la Pasajul Basarab, menționăm că la preluarea mandatului actualei administrații acest proces nu era nici măcar demarat”, se arăta într-un răspuns trimis de Primăria Capitalei condusă de Firea, în 2018, la solicitarea HotNews.

Gabriela Firea a făcut o comisie de recepție, dar aceasta a cerut expertizarea pasajului, iar asta a însemnat niște ani în plus. În final expertiza a fost realizată, dar recepția tot nu a fost făcută.

Astfel că Primăria Capitalei nu a putut face lucrările de întreținere, acesta fiind în grija constructorului.

„Având în vedere ca nu s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor, de mentenanța pasajului s-a ocupat constructorul. În ceea ce privește perioada de garanție a acestui obiectiv de investiții, precizăm că aceasta nu a expirat, având în vedere că garanția se calculează de la momentul semnării recepției la terminarea lucrărilor”, se mai arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei, la solicitarea HotNews, la vremea respectivă.