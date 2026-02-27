„Pasivitatea ANAF a încurajat conduite precum vânzarea firmelor cu datorii și chiar dezvoltarea de firme specializate în astfel de combinații” (avocată)

Vânzarea unei firme cu datorii fiscale nu îl scapă automat pe fostul asociat sau administrator de responsabilitățile acumulate în timpul mandatului său, arată o specialistă într-un răspuns pentru StartupCafe.ro. Ea atrage atenția că reacția întârziată a ANAF din ultimii ani a încurajat conduite precum „vânzarea firmelor cu datorii și chiar dezvoltarea de firme specializate în astfel de «combinații»”.

Citește mai departe pe StartupCafe…