Marina britanică a trimis astăzi distrugătorul HMS Dragon, dotat cu sistemul de rachete Sea Viper, în Mediterana

HMS Dragon părăsește portul Portsmouth, în drum spre estul Mediteranei, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, 10 martie 2026. FOTO: Ben Mitchell / PA Images / Profimedia

Nava de război britanică HMS Dragon a plecat marți spre estul Mediteranei, la mai mult de o săptămână după ce baza aeriană britanică din Cipru a fost atacată de o dronă, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, scriu Reuters și The Guardian.

Guvernul condus de Keir Starmer a fost criticat pentru că nu a reușit să trimită mai repede o navă de război în regiune, în contextul în care navele militare ale aliaților Grecia și Franța au ajuns acolo la câteva zile după ce Iranul a lansat atacuri de ripostă, cu rachete și drone, asupra țărilor din Golful Persic.

Pe 1 martie, baza aeriană RAF (Royal Air Force – forțele aeriene ale Regatului Unit, n.r.) Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă de fabricație iraniană, despre care se crede că a fost lansată din Liban sau Irak.

Distrugătorul HMS Dragon a fost trimis în estul Mediteranei pentru a ajuta la protejarea bazelor RAF din Cipru, țară membră a Uniunii Europene, în încercarea de a preveni noi atacuri cu drone sau rachete din partea Iranului și a aliaților săi.

Luni, secretarul britanic al apărării, John Healey, a declarat în fața parlamentarilor de la Londra că nava de război va pleca din Portsmouth „în următoarele două zile”.

Acțiunea vine pe fondul informațiilor potrivit cărora nava de desant RFA Lyme Bay este pregătită, de asemenea, pentru o posibilă desfășurare în regiune.

Decizia de a trimite distrugătorul HMS Dragon a fost luată acum o săptămână, dar pregătirea acestuia pentru desfășurare a durat câteva zile, ceea ce a sporit scepticismul cu privire la gradul de pregătire militară al Marii Britanii.

Guvernul britanic și-a apărat reacția, afirmând că a trimis deja în regiune alte resurse, inclusiv sisteme radar, apărare aeriană și avioane de vânătoare F-35.

HMS Dragon este un distrugător de apărare antiaeriană de tip 45, echipat cu sistemul de rachete Sea Viper și cu un radar avansat conceput pentru a urmări și neutraliza amenințările aeriene, potrivit site-ului Marinei Regale britanice.

Guvernul lui Starmer a menționat, de asemenea, cooperarea strânsă cu Statele Unite în pregătirea și răspunsul la conflict, în ciuda criticilor aduse de Trump cu privire la sprijinul acordat de Marea Britanie.

Trump l-a criticat dur pe premierul Keir Starmer pentru că a limitat sprijinul militar al Marii Britanii pentru atacurile asupra Iranului, ceea ce a provocat o criză în relația dintre aliații militari foarte apropiați din punct de vedere istoric.

Starmer a permis Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru acțiuni defensive, dar a declarat că nu va aproba implicarea Regatului Unit în acțiuni ofensive decât dacă va fi sigur că acestea sunt legale și fac parte dintr-un plan clar.