Patriarhia Română este „îngrijorată” de marșul Bucharest Pride 2026 care „poate conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale”

Patriarhia Română și-a exprimat „îngrijorarea pastorală” față de organizarea, sâmbătă, a paradei Bucharest Pride și susține că astfel de manifestări publice „pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială”. BOR a îndemnat credincioșii să „cultive valorile credinței creștine în familie”.

„Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea, în București, a unei parade dedicate promovării diversității orientărilor sexuale, într-un context social și spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ și responsabilitate. În misiunea sa de păstrare și transmitere a învățăturii creștine, Biserica Ortodoxă Română mărturisește că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naștere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare”, a transmis, vineri, Biroul de Presă al Patriarhiei Române, conform Agerpres.

Patriarhia și-a exprimat convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății și a reamintit faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride „pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială”.

Totodată, „din grijă pastorală concretă”, Patriarhia Română a subliniat că răspunsul creștinilor ortodocși trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane.

„Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creștine în familie, în parohie și societate”, a mai transmis Patriarhie Română.

Când e marșul Bucharest Pride 2026

Cea de-a 21-a ediție a Bucharest Pride – eveniment dedicat drepturilor persoanelor LGBTQIA+ se încheie duminică, potrivit Asociației ACCEPT.

Maratonul de spectacole, proiecții de film, dezbateri, ateliere și expoziții a debutat pe 3 iunie.

„În 2026 ieșim în stradă pentru a cere protecție și recunoaștere legală acordată în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex, prin căsătorie și parteneriat civil, precum și proceduri simple de recunoaștere legală a genului pentru persoanele transgender. Cerem acces la servicii medicale adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din LGBTQIA+ și protecție sporită împotriva agresiunilor motivate de ură. Solicităm educație incluzivă, politici antidiscriminare, pedepsirea discursului instigator la ură și asigurarea libertății de întrunire în toate orașele din România. Nu mai tolerăm ignoranța politicienilor!”, declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT.

Marșul Bucharest Pride este programat să aibă loc sâmbătă, pe traseul: Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, Palatul Parlamentului, Parcul Izvor, participanții fiind așteptați, începând cu ora 16:00, la intersecția dintre Calea Victoriei și Piața Victoriei, de unde vor porni în marș la ora 17:00.

La finalul marșului, pe scena amplasată în Parcul Izvor, COJO va concerta live, iar Flamenco Queer și Pakita – vedeta RuPaul’s Drag Race, Spania, vor aduce la București ritmul de flamenco și arta „drag”.